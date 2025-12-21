Барселона измъкна тежък мач във Виляреал

Барселона постигна изключително трудна, но ценна победа като гост на Виляреал с 2:0 в среща от 17-ия кръг на Ла Лига.

Каталунците поведоха още в 12-ата минута, когато Рафиня бе точен от дузпа и даде ранен аванс на тима си. Малко преди почивката ситуацията за домакините се усложни допълнително – Ренато Вейга получи директен червен картон и остави „жълтата подводница“ с човек по-малко. Преди това те създадоха не малко положения пред вратата на вездесъщия днес Жоан Гарсия.

През втората част Барселона контролираше развоя на срещата, а в 63-ата минута Ламин Ямал сложи точка на спора, оформяйки крайното 2:0.

Възпитаниците на Ханзи Флик продължават да водят във временното класиране с 46 точки. Отборът на Марселино остава на четвъртата позиция с 35 точки.