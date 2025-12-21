НА ЖИВО
          Спорт

          Байерн Мюнхен вкара четири на предпоследния

          Байерн е лидер в класирането с 41 точки

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен се завърна на победния път в Бундеслигата, след като спечели гостуването си на Хайденхайм от 15-ия кръг с 4:0. Попаденията за отбора на Венсан Компани бяха дело на Йосип Станишич, Майкъл Олисе, Луис Диас и Хари Кейн. В миналия кръг баварците завършиха наравно 2:2 с Майнц на „Алианц Арена“.

          Байерн е лидер в класирането с 41 точки. Борусия Дортмунд е втори с 31. Хайденхайм остава на предпоследната 17-а позиция с 11 точки.

          В 13-ата минута удар с глава на Йонатан Тас бе спасен от вратаря на домакините Диант Рамай.

          Байерн Мюнхен поведе в резултата минута по-късно. Майкъл Олисе центрира от корнер вдясно, Йонатан Та игра с глава на задната греда, а Йосип Станишич се разписа от близко разстояние.

          Баварците удвоиха в 32-ата минута. Ленарт Карл центрира, получи се разбъркване в пеналтерията и Олисе бе на точното място, за да направи добавка.

          Шест минути по-късно гостите можеха да вкарат и трети гол, но Рамай се намеси при изстрела на Хари Кейн.

          В 53-ата минута английският нападател отново бе близо до попадение. Ударът му срещна десния страничен стълб.

          Три минути след това Хайденхайм имаше възможност да се върне в срещата, но изпълнението с глава на Щефан Шимер се отби в напречната греда.

          Домакините продължиха с добрите си моменти. В 68-ата минута Арийон Ибрахимович стреля неточно. 10 минути след това пък Йонас Урбиг спаси удар на Шимер.

          Леон Горецка опита късмета си от границата на наказателното поле в 79-ата минута. Опитът му премина встрани от вратата на Рамай.

          Третият гол за баварците отбеляза Луис Диас в 86-ата минута. Колумбиецът се разписа с глава от близко разстояние след центриране на Станишич.

          Хари Кейн оформи крайния резултат с дежурното си попадение във втората минута на продължението. Той получи от Серж Гнабри, преодоля двама защитници и стреля неспасяемо в долния ляв ъгъл.

          В друг мач от кръга Майнц и Санкт Паули завършиха 0:0.

