Байерн Мюнхен вкара четири на предпоследния

Байерн Мюнхен се завърна на победния път в Бундеслигата, след като спечели гостуването си на Хайденхайм от 15-ия кръг с 4:0. Попаденията за отбора на Венсан Компани бяха дело на Йосип Станишич, Майкъл Олисе, Луис Диас и Хари Кейн. В миналия кръг баварците завършиха наравно 2:2 с Майнц на „Алианц Арена“.

Байерн е лидер в класирането с 41 точки. Борусия Дортмунд е втори с 31. Хайденхайм остава на предпоследната 17-а позиция с 11 точки.

В 13-ата минута удар с глава на Йонатан Тас бе спасен от вратаря на домакините Диант Рамай.

Байерн Мюнхен поведе в резултата минута по-късно. Майкъл Олисе центрира от корнер вдясно, Йонатан Та игра с глава на задната греда, а Йосип Станишич се разписа от близко разстояние.

Баварците удвоиха в 32-ата минута. Ленарт Карл центрира, получи се разбъркване в пеналтерията и Олисе бе на точното място, за да направи добавка.

Шест минути по-късно гостите можеха да вкарат и трети гол, но Рамай се намеси при изстрела на Хари Кейн.

В 53-ата минута английският нападател отново бе близо до попадение. Ударът му срещна десния страничен стълб.

Три минути след това Хайденхайм имаше възможност да се върне в срещата, но изпълнението с глава на Щефан Шимер се отби в напречната греда.

Домакините продължиха с добрите си моменти. В 68-ата минута Арийон Ибрахимович стреля неточно. 10 минути след това пък Йонас Урбиг спаси удар на Шимер.

Леон Горецка опита късмета си от границата на наказателното поле в 79-ата минута. Опитът му премина встрани от вратата на Рамай.

Третият гол за баварците отбеляза Луис Диас в 86-ата минута. Колумбиецът се разписа с глава от близко разстояние след центриране на Станишич.

Хари Кейн оформи крайния резултат с дежурното си попадение във втората минута на продължението. Той получи от Серж Гнабри, преодоля двама защитници и стреля неспасяемо в долния ляв ъгъл.

В друг мач от кръга Майнц и Санкт Паули завършиха 0:0.