Доброто е заразно: как едно 17-годишно момче дари парите си на семейство в нужда

В навечерието на светлите празници Северозападът е залят от вълна на доброта. Благодарение на благотворителната кампания „Мисия Коледа“, организирана от сдружение „Кауза Северозапад“, десетки нуждаещи се получават подаръци, хранителни пакети и усмивки. Тази година обаче инициативата беше особено трогателна заради един личен жест на състрадание.

- Реклама -

► Надежда за малкия Пламен

Сред бенефициентите на кампанията е 6-годишният Пламен, който страда от детска церебрална парализа и не може да ходи. До момента момчето е преминало през четири тежки операции с надеждата един ден да се изправи на крака.





„След като приключим операциите и на другото краче, ни предстои физиотерапия и роботомеханика, за да го научат да ходи“, разказва майка му Емилия Иванова.

За празниците Пламен получи книжки, камионче и лакомства, а радостта му бе споделена и от останалите деца в семейството.

► Примерът на Семих от Исперих

Семейството на Пламен обаче не знаеше, че подаръците са закупени със средствата на 17-годишния Семих Самед Мехмед от град Исперих. Младежът реши да отпразнува рождения си ден по необичаен начин – като дари всички събрани пари на кампанията.



„Реших да даря парите си от рождения ден, защото има хора, които се нуждаят повече от мен – както възрастни, така и деца“, казва Семих.

Въпреки че сумата от 500 лева е значителна за един тийнейджър, Семих беше категоричен. Теменужка Цветкова, председател на сдружение „Кауза Северозапад“, споделя:

„Опитахме се да му кажем, че са прекалено много и да запази част от тях за себе си, но той реши да даде всичко с думите, че ръка, която дава, не обеднява“.

► Доброто като „зараза“

Жестът на Семих премина през Боян Аврамов, ръководител на кампанията, който признава, че съобщението било изключително трогателно. Близките на малкия Пламен също останаха дълбоко впечатлени.





„Много съм трогната, че дете на тези години може да разсъждава по този начин и да помага. Пожелавам му много здраве и успехи“, казва бабата на Пламен, Надежда Русинова.

Организаторите се надяват примерът на Семих да вдъхнови още повече българи.



„В крайна сметка доброто трябва да е заразно. Ние сме хора и точно това ни различава от всичко останало във вселената – когато си добър, доброто се връща към всички“, категоричен е Боян Аврамов.



