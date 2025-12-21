НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Доброто е заразно: как едно 17-годишно момче дари парите си на семейство в нужда

          0
          0
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В навечерието на светлите празници Северозападът е залят от вълна на доброта. Благодарение на благотворителната кампания „Мисия Коледа“, организирана от сдружение „Кауза Северозапад“, десетки нуждаещи се получават подаръци, хранителни пакети и усмивки. Тази година обаче инициативата беше особено трогателна заради един личен жест на състрадание.

          - Реклама -

          Надежда за малкия Пламен

          Сред бенефициентите на кампанията е 6-годишният Пламен, който страда от детска церебрална парализа и не може да ходи. До момента момчето е преминало през четири тежки операции с надеждата един ден да се изправи на крака.

          „След като приключим операциите и на другото краче, ни предстои физиотерапия и роботомеханика, за да го научат да ходи“, разказва майка му Емилия Иванова.

          За празниците Пламен получи книжки, камионче и лакомства, а радостта му бе споделена и от останалите деца в семейството.

          Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев

          Примерът на Семих от Исперих

          Семейството на Пламен обаче не знаеше, че подаръците са закупени със средствата на 17-годишния Семих Самед Мехмед от град Исперих. Младежът реши да отпразнува рождения си ден по необичаен начин – като дари всички събрани пари на кампанията.

          „Реших да даря парите си от рождения ден, защото има хора, които се нуждаят повече от мен – както възрастни, така и деца“, казва Семих.

          Въпреки че сумата от 500 лева е значителна за един тийнейджър, Семих беше категоричен. Теменужка Цветкова, председател на сдружение „Кауза Северозапад“, споделя:

          „Опитахме се да му кажем, че са прекалено много и да запази част от тях за себе си, но той реши да даде всичко с думите, че ръка, която дава, не обеднява“.

          Доброто като „зараза“

          Жестът на Семих премина през Боян Аврамов, ръководител на кампанията, който признава, че съобщението било изключително трогателно. Близките на малкия Пламен също останаха дълбоко впечатлени.

          „Много съм трогната, че дете на тези години може да разсъждава по този начин и да помага. Пожелавам му много здраве и успехи“, казва бабата на Пламен, Надежда Русинова.

          Организаторите се надяват примерът на Семих да вдъхнови още повече българи.

          „В крайна сметка доброто трябва да е заразно. Ние сме хора и точно това ни различава от всичко останало във вселената – когато си добър, доброто се връща към всички“, категоричен е Боян Аврамов.


          „Обединявайте се, вярвайте в доброто и знайте, че то винаги се връща“, допълва Теменужка Цветкова.

          В навечерието на светлите празници Северозападът е залят от вълна на доброта. Благодарение на благотворителната кампания „Мисия Коледа“, организирана от сдружение „Кауза Северозапад“, десетки нуждаещи се получават подаръци, хранителни пакети и усмивки. Тази година обаче инициативата беше особено трогателна заради един личен жест на състрадание.

          - Реклама -

          Надежда за малкия Пламен

          Сред бенефициентите на кампанията е 6-годишният Пламен, който страда от детска церебрална парализа и не може да ходи. До момента момчето е преминало през четири тежки операции с надеждата един ден да се изправи на крака.

          „След като приключим операциите и на другото краче, ни предстои физиотерапия и роботомеханика, за да го научат да ходи“, разказва майка му Емилия Иванова.

          За празниците Пламен получи книжки, камионче и лакомства, а радостта му бе споделена и от останалите деца в семейството.

          Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев

          Примерът на Семих от Исперих

          Семейството на Пламен обаче не знаеше, че подаръците са закупени със средствата на 17-годишния Семих Самед Мехмед от град Исперих. Младежът реши да отпразнува рождения си ден по необичаен начин – като дари всички събрани пари на кампанията.

          „Реших да даря парите си от рождения ден, защото има хора, които се нуждаят повече от мен – както възрастни, така и деца“, казва Семих.

          Въпреки че сумата от 500 лева е значителна за един тийнейджър, Семих беше категоричен. Теменужка Цветкова, председател на сдружение „Кауза Северозапад“, споделя:

          „Опитахме се да му кажем, че са прекалено много и да запази част от тях за себе си, но той реши да даде всичко с думите, че ръка, която дава, не обеднява“.

          Доброто като „зараза“

          Жестът на Семих премина през Боян Аврамов, ръководител на кампанията, който признава, че съобщението било изключително трогателно. Близките на малкия Пламен също останаха дълбоко впечатлени.

          „Много съм трогната, че дете на тези години може да разсъждава по този начин и да помага. Пожелавам му много здраве и успехи“, казва бабата на Пламен, Надежда Русинова.

          Организаторите се надяват примерът на Семих да вдъхнови още повече българи.

          „В крайна сметка доброто трябва да е заразно. Ние сме хора и точно това ни различава от всичко останало във вселената – когато си добър, доброто се връща към всички“, категоричен е Боян Аврамов.


          „Обединявайте се, вярвайте в доброто и знайте, че то винаги се връща“, допълва Теменужка Цветкова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Милион за вибрафон“: кампанията в подкрепа на младите таланти

          Дамяна Караджова -
          Кампанията „Милион за вибрафон“ има за цел да събере един милион стотинки за закупуването на нов вибрафон за Националното училище за изкуства
          Общество

          Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев

          Дамяна Караджова -
          Броени дни ни делят от Коледа и Нова година – времето, когато традицията среща бъдещето.
          Общество

          Зимното слънцестоене настъпи: днес е най-късият ден

          Дамяна Караджова -
          Астрономическата зима започва днес в 17:03 часа – в деня на зимното слънцестоене

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions