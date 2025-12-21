Доброто е заразно: как едно 17-годишно момче дари парите си на семейство в нужда

В навечерието на светлите празници Северозападът е залят от вълна на доброта. Благодарение на благотворителната кампания „Мисия Коледа“, организирана от сдружение „Кауза Северозапад“, десетки нуждаещи се получават подаръци, хранителни пакети и усмивки. Тази година обаче инициативата беше особено трогателна заради един личен жест на състрадание.
► Надежда за малкия Пламен
Сред бенефициентите на кампанията е 6-годишният Пламен, който страда от детска церебрална парализа и не може да ходи. До момента момчето е преминало през четири тежки операции с надеждата един ден да се изправи на крака.
За празниците Пламен получи книжки, камионче и лакомства, а радостта му бе споделена и от останалите деца в семейството.
► Примерът на Семих от Исперих
Семейството на Пламен обаче не знаеше, че подаръците са закупени със средствата на 17-годишния Семих Самед Мехмед от град Исперих. Младежът реши да отпразнува рождения си ден по необичаен начин – като дари всички събрани пари на кампанията.
Въпреки че сумата от 500 лева е значителна за един тийнейджър, Семих беше категоричен. Теменужка Цветкова, председател на сдружение „Кауза Северозапад“, споделя:
► Доброто като „зараза“
Жестът на Семих премина през Боян Аврамов, ръководител на кампанията, който признава, че съобщението било изключително трогателно. Близките на малкия Пламен също останаха дълбоко впечатлени.
Организаторите се надяват примерът на Семих да вдъхнови още повече българи.
