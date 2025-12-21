Дрон удари пазар в Северен Дарфур: 10 загинали на фона на ескалация на войната в Судан

Атака с дрон на оживен пазар в щата Северен Дарфур в Судан е убила 10 души през уикенда, съобщиха първите реагиращи в неделя, без да се посочва кой носи отговорност.

Атаката идва на фона на засилване на боевете в други части на страната, което в неделя доведе до евакуацията на хуманитарни работници от обсадения и засегнат от глад град Кадугли в южната част на Судан.

От април 2023 г. суданската армия и Силите за бърза подкрепа (СБП) са в конфликт, който е отнел живота на десетки хиляди хора, разселил близо 12 милиона души и е създал най-голямата криза с разселването и глада в света.

Съветът за спешни отделения в Северен Дарфур, една от стотиците доброволчески групи, координиращи помощта в цялата страна, заяви, че удар с дрон е поразил пазар в контролирания от СБП град Малха в събота. При атаката са загинали 10 души, съобщиха от съвета.

Според информацията ударът е предизвикал и:

„пожар в магазини и е причинил големи материални щети“.

Съветът не посочва кой е извършил атаката. Нямаше незабавен коментар нито от суданската армия, нито от СБП.

В момента фокусът на войната е Южен Кордофан, където сблъсъците ескалираха в Кадугли. Там атака с дрон миналата седмица уби осем души, докато се опитвали да избягат от контролирания от армията град.

Източник от хуманитарна организация, действаща в Кадугли, заяви пред АФП в неделя, че хуманитарните групи са:

„евакуирали всичките си работници“

поради тежките условия за сигурност.

Евакуацията е последвала и решение на Организация на обединените нации да премести логистичния си център от Кадугли. Източникът, пожелал анонимност, не уточнява къде е бил пренасочен персоналът.