НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Дрон удари пазар в Северен Дарфур: 10 загинали на фона на ескалация на войната в Судан

          0
          7
          Снимка: AFP Photo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Атака с дрон на оживен пазар в щата Северен Дарфур в Судан е убила 10 души през уикенда, съобщиха първите реагиращи в неделя, без да се посочва кой носи отговорност.

          - Реклама -

          Атаката идва на фона на засилване на боевете в други части на страната, което в неделя доведе до евакуацията на хуманитарни работници от обсадения и засегнат от глад град Кадугли в южната част на Судан.

          От април 2023 г. суданската армия и Силите за бърза подкрепа (СБП) са в конфликт, който е отнел живота на десетки хиляди хора, разселил близо 12 милиона души и е създал най-голямата криза с разселването и глада в света.

          Съветът за спешни отделения в Северен Дарфур, една от стотиците доброволчески групи, координиращи помощта в цялата страна, заяви, че удар с дрон е поразил пазар в контролирания от СБП град Малха в събота. При атаката са загинали 10 души, съобщиха от съвета.

          Според информацията ударът е предизвикал и:

          „пожар в магазини и е причинил големи материални щети“.

          Съветът не посочва кой е извършил атаката. Нямаше незабавен коментар нито от суданската армия, нито от СБП.

          В момента фокусът на войната е Южен Кордофан, където сблъсъците ескалираха в Кадугли. Там атака с дрон миналата седмица уби осем души, докато се опитвали да избягат от контролирания от армията град.

          Източник от хуманитарна организация, действаща в Кадугли, заяви пред АФП в неделя, че хуманитарните групи са:

          „евакуирали всичките си работници“

          поради тежките условия за сигурност.

          Евакуацията е последвала и решение на Организация на обединените нации да премести логистичния си център от Кадугли. Източникът, пожелал анонимност, не уточнява къде е бил пренасочен персоналът.

          Атака с дрон на оживен пазар в щата Северен Дарфур в Судан е убила 10 души през уикенда, съобщиха първите реагиращи в неделя, без да се посочва кой носи отговорност.

          - Реклама -

          Атаката идва на фона на засилване на боевете в други части на страната, което в неделя доведе до евакуацията на хуманитарни работници от обсадения и засегнат от глад град Кадугли в южната част на Судан.

          От април 2023 г. суданската армия и Силите за бърза подкрепа (СБП) са в конфликт, който е отнел живота на десетки хиляди хора, разселил близо 12 милиона души и е създал най-голямата криза с разселването и глада в света.

          Съветът за спешни отделения в Северен Дарфур, една от стотиците доброволчески групи, координиращи помощта в цялата страна, заяви, че удар с дрон е поразил пазар в контролирания от СБП град Малха в събота. При атаката са загинали 10 души, съобщиха от съвета.

          Според информацията ударът е предизвикал и:

          „пожар в магазини и е причинил големи материални щети“.

          Съветът не посочва кой е извършил атаката. Нямаше незабавен коментар нито от суданската армия, нито от СБП.

          В момента фокусът на войната е Южен Кордофан, където сблъсъците ескалираха в Кадугли. Там атака с дрон миналата седмица уби осем души, докато се опитвали да избягат от контролирания от армията град.

          Източник от хуманитарна организация, действаща в Кадугли, заяви пред АФП в неделя, че хуманитарните групи са:

          „евакуирали всичките си работници“

          поради тежките условия за сигурност.

          Евакуацията е последвала и решение на Организация на обединените нации да премести логистичния си център от Кадугли. Източникът, пожелал анонимност, не уточнява къде е бил пренасочен персоналът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ELN обяви едностранно коледно и новогодишно примирие в Колумбия

          Красимир Попов -
          Колумбийската партизанска групировка ELN обяви в неделя, че ще спазва едностранно прекратяване на огъня по време на коледните и новогодишните празници. Решението представлява рязка...
          Война

          Руски войски са отвлекли 50 цивилни жители на село в Сумска област: били насилствено отведени в Русия

          Дамяна Караджова -
          На 18 декември руски войски отвлекли около 50 цивилни жители на село Храбовске в Сумска област, намиращо се на около 200 метра от руската граница.
          Общество

          Перник на върха на грипната вълна: най-висока заболеваемост от грип в страната

          Дамяна Караджова -
          Перник се оказа лидер по заболеваемост от грип в България, като статистиката сочи 240 болни на 100 000 души

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions