      неделя, 21.12.25
          ELN обяви едностранно коледно и новогодишно примирие в Колумбия

          Снимка: en.mercopress.com
          Колумбийската партизанска групировка ELN обяви в неделя, че ще спазва едностранно прекратяване на огъня по време на коледните и новогодишните празници. Решението представлява рязка промяна на фона на скорошните смъртоносни атаки срещу военните.

          Ръководството на групировката е наредило на „всички свои членове да спрат офанзивни военни операции срещу държавните въоръжени сили“ в периода от 24 декември до 3 януари, се казва в официално изявление на ELN.

          В петък колумбийската армия съобщи, че седем войници са били убити, а 30 – ранени, след като предната нощ ELN е атакувала военна база близо до границата с Венецуела с дронове и експлозиви.

          Основана през 1964 г. и вдъхновена от кубинската революция, ELN – известна и като Армията за национално освобождение – е най-старата оцеляла партизанска групировка в Северна и Южна Америка и контролира ключови региони за производство и трафик на наркотици в Колумбия.

          Нападението в четвъртък вечер срещу селския военен пост в Агуачико, близо до границата с Венецуела, беше вторият смъртоносен сблъсък със силите за сигурност за една седмица. Отделно двама полицаи бяха убити във вторник в Кали.

          Въпреки че преговорите между правителството на президента Густаво Петро и ELN са в застой от миналата година, напрежението се изостри през последните седмици след реакцията на групировката на изказвания на текущия президент на Америка Доналд Тръмп. Той наскоро предупреди, че Колумбия може да е „следващата“ след кампанията му за натиск срещу Венецуела и нейния ляв лидер Николас Мадуро.

          ELN, за която се смята, че присъства в над една пета от повече от 1100 общини в Колумбия, обеща миналата седмица да се бори за „защитата“ на страната срещу „заплахите от империалистическа намеса“ на САЩ. Тази седмица групировката обяви блокада на цивилното население в контролираните от нея райони и отправи заплахи към правоприлагащите органи.

          Колумбийският омбудсман по правата на човека Ирис Марин заяви, че приветства обявеното примирие:

          „с известно облекчение, но и с мъка“.

          По думите ѝ действията на ELN са причинили „трайни щети на цивилното население“. Тя призова групировката да разшири прекратяването на огъня и „с други въоръжени групировки“, с които се бори за контрол над трафика на наркотици.

