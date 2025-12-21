Фиорентина най-сетне би

Фиорентина най-сетне записа първа победа от началото на сезона в Серия А!

„Виолетовите“ разгромиха Удинезе с 5:1 в мач от 16-ия кръг и сложиха край на черната серия.

Тимът все още е последен в класирането със скромния актив от 9 точки. „Фриуланите“ са 11-и с 21 т.

Домакините бяха улеснени и от това, че гостите останаха с човек по-малко още в 8-ата минута.

Вратарят Мадукс Окойе беше изгонен с директен червен картон.

Роландо Мандрагора откри за Фиорентина още в 21-ата минута, когато си освободи пространство на границата на наказателното поле и прати топката във вратата на Разван Сава.

В 42-ата минута Алберт Гудмундсон покачи на 2:0, а секунди преди почивката Шер Ндур засече с глава центриране на Николо Фаджоли – 3:0.

В началото на втората част топката се озова на пътя на Мойс Кийн след рикошет, а италианският нападател я вкара отблизо – 4:0.

Почетното попадение за Удинезе падна в 66-ата минута, когато бившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски асистира на брата на футболиста на Славия Исак Соле – Умар Соле, който със снаряд матира Давид де Хеа.

Само две минути след това Фиорентина си върна преднината от четири гола с второто попадение на Мойс Кийн в срещата.