      неделя, 21.12.25
          Фиорентина най-сетне би

          "Виолетовите" с първа победа от началото на сезона в Серия А

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Фиорентина най-сетне записа първа победа от началото на сезона в Серия А!
          „Виолетовите“ разгромиха Удинезе с 5:1 в мач от 16-ия кръг и сложиха край на черната серия.

          Тимът все още е последен в класирането със скромния актив от 9 точки. „Фриуланите“ са 11-и с 21 т. 

          Домакините бяха улеснени и от това, че гостите останаха с човек по-малко още в 8-ата минута. 
          Вратарят Мадукс Окойе беше изгонен с директен червен картон.
          Роландо Мандрагора откри за Фиорентина още в 21-ата минута, когато си освободи пространство на границата на наказателното поле и прати топката във вратата на Разван Сава. 
          В 42-ата минута Алберт Гудмундсон покачи на 2:0, а секунди преди почивката Шер Ндур засече с глава центриране на Николо Фаджоли – 3:0. 

          В началото на втората част топката се озова на пътя на Мойс Кийн след рикошет, а италианският нападател я вкара отблизо – 4:0. 

          Почетното попадение за Удинезе падна в 66-ата минута, когато бившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски асистира на брата на футболиста на Славия Исак Соле – Умар Соле, който със снаряд матира Давид де Хеа.

          Само две минути след това Фиорентина си върна преднината от четири гола с второто попадение на Мойс Кийн в срещата. 

