      неделя, 21.12.25
          Футболни резултати от събота

          Победи постигнаха Арсенал, Манчестър Сити, Ливърпул, Реал Мадрид, Байер Леверкузен, Ювентус, Фенербахче и Бешикташ

          Николай Минчев
          Англия – Премиър Лийг:

          Нюкясъл – Челси 2:2

          Манчестър Сити – Уест Хям 3:0

          Борнемут – Бърнли 1:1

          Брайтън – Съндърланд 0:0

          Уулвърхямптън – Брентфорд 0:2

          Тотнъм – Ливърпул 1:2

          Евертън – Арсенал 0:1

          Лийдс – Кристъл Палас 4:1

          Испания – Ла Лига:

          Реал Овиедо – Селта 0:0

          Леванте – Реал Сосиедад 1:1

          Осасуна – Депортиво Алавес 3:0

          Реал Мадрид – Севиля 2:0

          Германия – Бундеслига:

          Щутгарт – Хофенхайм 0:0

          Аугсбург – Вердер Бремен 0:0

          Кьолн – Унион Берлин 0:1

          Хамбургер – Айнтрахт Франкфурт 1:1

          Волфсбург – Фрайбург 3:4

          Лайпциг – Байер Леверкузен 1:3

          Италия – Серия А:

          Лацио – Кремонезе 0:0

          Ювентус – Рома 2:1

          Турция – Супер Лига:

          Коняспор – Кайзериспор 1:1

          Еюпспор – Фенербахче 0:3

          Бешикташ – Ризеспор 1:0

          Нидерландия – Ередивизие:

          Хераклес – Хееренвеен 0:3

          Екселсиор – Цволе 2:1

          НЕК Ниймеген – Аякс 2:2

          НАК Бреда – Телстар 0:1

          Португалия – Премиейра лига:

          Жил Висенте – Рио Аве 2:2

          Ещрела Амадора – Морейрензе 0:0

