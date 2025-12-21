Футболни резултати от събота

Англия – Премиър Лийг:
Нюкясъл – Челси 2:2
Манчестър Сити – Уест Хям 3:0
Борнемут – Бърнли 1:1
Брайтън – Съндърланд 0:0
Уулвърхямптън – Брентфорд 0:2
Тотнъм – Ливърпул 1:2
Евертън – Арсенал 0:1
Лийдс – Кристъл Палас 4:1
Испания – Ла Лига:
Реал Овиедо – Селта 0:0
Леванте – Реал Сосиедад 1:1
Осасуна – Депортиво Алавес 3:0
Реал Мадрид – Севиля 2:0
Германия – Бундеслига:
Щутгарт – Хофенхайм 0:0
Аугсбург – Вердер Бремен 0:0
Кьолн – Унион Берлин 0:1
Хамбургер – Айнтрахт Франкфурт 1:1
Волфсбург – Фрайбург 3:4
Лайпциг – Байер Леверкузен 1:3
Италия – Серия А:
Лацио – Кремонезе 0:0
Ювентус – Рома 2:1
Турция – Супер Лига:
Коняспор – Кайзериспор 1:1
Еюпспор – Фенербахче 0:3
Бешикташ – Ризеспор 1:0
Нидерландия – Ередивизие:
Хераклес – Хееренвеен 0:3
Екселсиор – Цволе 2:1
НЕК Ниймеген – Аякс 2:2
НАК Бреда – Телстар 0:1
Португалия – Премиейра лига:
Жил Висенте – Рио Аве 2:2
Ещрела Амадора – Морейрензе 0:0