      неделя, 21.12.25
          Спорт

          Гьозтепе на Мъри Стоилов завърши 2025 г. с победа

          Тимът от Измир остава четвърти в Суперлигата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 2025 г. с победа. Тимът от Измир победи Самсунспор с 2:0 в мач от 17-ия кръг на турската Суперлига.

          В предишния кръг Гьозтепе спечели гостуването си на Газиантеп с 1:0. Арда Куртулан вкара и двата гола за успеха след две асистенции на Жуан Сантос.
          Гьозтепе е четвърти в класирането с 32 точки, с 3 по-малко от третия Трабзонспор, който обаче е и с мач по-малко.

          Самсунспор е шести с 25 точки.
          Следващият двубой на тима на Мъри е на 18 януари 2026 година у дома срещу Ризеспор.

