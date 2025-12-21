Гьозтепе на Мъри Стоилов завърши 2025 г. с победа

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 2025 г. с победа. Тимът от Измир победи Самсунспор с 2:0 в мач от 17-ия кръг на турската Суперлига.

В предишния кръг Гьозтепе спечели гостуването си на Газиантеп с 1:0. Арда Куртулан вкара и двата гола за успеха след две асистенции на Жуан Сантос.

Гьозтепе е четвърти в класирането с 32 точки, с 3 по-малко от третия Трабзонспор, който обаче е и с мач по-малко.

Самсунспор е шести с 25 точки.

Следващият двубой на тима на Мъри е на 18 януари 2026 година у дома срещу Ризеспор.