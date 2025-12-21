НА ЖИВО
          Ивайло Чочев: Битката за титлата няма да бъде само между Лудогорец и Левски

          "Един изключителен треньор, професионалист, държи на всеки един детайл, както на терена, така и извън него. Той като един голям нападател ми помогна много да развия играта си и продължава да ми помага на терена" - заяви играчът за Любо Пенев

          Снимка: БГНЕС
          Една от звездите на Лудогорец – Ивайло Чочев, участва в благотворителния турнир в подкрепа на българската легенда Любослав Пенев. Той използва момента да подкрепи Ел Голеадор в битката за живот и коментира предстоящата шампионска битка в Първа лига. 

          „Един изключителен треньор, професионалист, държи на всеки един детайл, както на терена, така и извън него. Той като един голям нападател ми помогна много да развия играта си и продължава да ми помага на терена.

          Когато влезе в съблекалнята, всеки един има респект към него. Усеща се как въздухът в съблекалнята трепери“, обясни Чочев.

          „Почивката ще е малка. Очаква ни нов тежък полусезон. Битката няма да бъде само между нас и Левски. ЦСКА направиха серия от силни мачове, ЦСКА 1948 също е горе в класирането. Мисля, че до края първенството ще бъде интересно. Надявам се, че ние отново ще станем шампиони. В Лига Европа ни трябва една победа в тези два мача“, сподели българинът.

          „Един изключителен треньор, професионалист, държи на всеки един детайл, както на терена, така и извън него. Той като един голям нападател ми помогна много да развия играта си и продължава да ми помага на терена.

          Когато влезе в съблекалнята, всеки един има респект към него. Усеща се как въздухът в съблекалнята трепери", обясни Чочев.

          „Почивката ще е малка. Очаква ни нов тежък полусезон. Битката няма да бъде само между нас и Левски. ЦСКА направиха серия от силни мачове, ЦСКА 1948 също е горе в класирането. Мисля, че до края първенството ще бъде интересно. Надявам се, че ние отново ще станем шампиони. В Лига Европа ни трябва една победа в тези два мача", сподели българинът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Васил Терзиев: Подкрепям Любо Пенев като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет

          Николай Минчев -
          Кметът на София - Васил Терзиев, се включи в благотворителния турнир в подкрепа на родната легенда Любослав Пенев. Един от най-успешните футболисти в историята на...
          Футбол

          Футболни резултати от събота

          Николай Минчев -
          Англия - Премиър Лийг: Нюкясъл - Челси 2:2 Манчестър Сити - Уест Хям 3:0 Борнемут - Бърнли 1:1 Брайтън - Съндърланд 0:0 Уулвърхямптън - Брентфорд 0:2 Тотнъм - Ливърпул 1:2 Евертън...
          Други

          Корнелия Хютер триумфира в спускането, Линдзи Вон се качи на подиума

          Николай Минчев -
          Австрийката Корнелия Хютер спечели спускането за световната купа в алпийските ски във Вал д'Изер, Франция. Втора на 0,26 сек се нареди германката Кира Вайдле-Винкелман. Легендарната американка...

