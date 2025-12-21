Израелската армия убива двама палестинци на Западния бряг

Израелската армия обяви, че е убила двама палестинци в северната част на окупирания Западен бряг. Според армията, те са хвърляли твърд предмет и взривно устройство по израелски войници. Операцията е била проведена в района на Кабатия и Силат ал-Харития, близо до Дженин. В изявлението се посочва, че войниците са отвърнали на нападенията с огън и са неутрализирали нападателите. Израелската армия уточнява, че няма пострадали сред нейните военнослужещи.

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че 16-годишно момче е починало от рани, причинени от куршум, а 22-годишен мъж е бил убит от куршум в гърдите по време на нахлуване на израелските войски в Силат ал-Харития.

Насилието на Западния бряг се е ескалирало след атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., която доведе до войната в Газа. Въпреки примирието между Израел и „Хамас“, напрежението остава високо в региона.