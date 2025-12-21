НА ЖИВО
          Как да защитим дома си от кражби през празничния сезон

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          С настъпването на празничния сезон и засилването на пътуванията, темата за безопасността на домовете става все по-актуална. Началникът на сектор „Престъпления против собствеността“ в СДВР, Иван Райчев, и председателят на Националния съюз на ключарите, Андрей Сапунджиев, разказаха как работят в синхрон, за да намалят престъпността и какви нови тенденции наблюдават в домови кражби.

          Партньорство между полицията и ключарите

          Полицията и ключарите работят в тясно сътрудничество, като ключарите играят важна роля в разкриването на престъпления и обучението на служителите на реда.

          „В много ситуации работим заедно. Основно се касае за домови кражби. Помагаме на колегите от МВР, обучаваме техните служители да бъдат по-ефективни, когато се сблъскват с такова престъпление“, обясни Иван Райчев.

          22% спад на домови кражби

          Данни от СДВР показват положителен резултат в намаляването на домови кражби в София.

          „Регистрираните кражби намаляват. Ако през миналата година за същия период те са били 692, сега са 540. Това е спад с около 22%“, заяви Райчев.

          Той добави, че разкриваемостта на тези престъпления е около 14-15%, което е добро постижение, имайки предвид трудността на разкритията.

          Как да предпазим дома си?

          Експертите подчертават, че превенцията започва още с избора на качествени заключващи системи. Андрей Сапунджиев посочи, че много хора пренебрегват сигурността на дома си до момента, в който не станат жертва на кражба.

          „За съжаление, хората изчакват да се случи кражбата, след което търсят по-добро заключване. Целта на кампанията ни е да се подсигуряват вратите навреме, а не след извършена кражба“, обясни Сапунджиев.

          Ролята на социалните мрежи

          Един от най-важните съвети на полицията е свързан с поведението в социалните мрежи.

          „Не трябва да споделяме в интернет, че отсъстваме от дома си“, предупреди Иван Райчев.

          Той добави, че в столицата е разпространен специален плакат за гражданите, който да ги информира какъв тип ключ използват и дали той осигурява надеждна защита. Целта е хората да се чувстват сигурни и спокойни по време на празниците.

