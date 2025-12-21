Как да защитим дома си от кражби през празничния сезон

С настъпването на празничния сезон и засилването на пътуванията, темата за безопасността на домовете става все по-актуална. Началникът на сектор „Престъпления против собствеността“ в СДВР, Иван Райчев, и председателят на Националния съюз на ключарите, Андрей Сапунджиев, разказаха как работят в синхрон, за да намалят престъпността и какви нови тенденции наблюдават в домови кражби.
Партньорство между полицията и ключарите
Полицията и ключарите работят в тясно сътрудничество, като ключарите играят важна роля в разкриването на престъпления и обучението на служителите на реда.
22% спад на домови кражби
Данни от СДВР показват положителен резултат в намаляването на домови кражби в София.
Той добави, че разкриваемостта на тези престъпления е около 14-15%, което е добро постижение, имайки предвид трудността на разкритията.
Как да предпазим дома си?
Експертите подчертават, че превенцията започва още с избора на качествени заключващи системи. Андрей Сапунджиев посочи, че много хора пренебрегват сигурността на дома си до момента, в който не станат жертва на кражба.
Ролята на социалните мрежи
Един от най-важните съвети на полицията е свързан с поведението в социалните мрежи.
Той добави, че в столицата е разпространен специален плакат за гражданите, който да ги информира какъв тип ключ използват и дали той осигурява надеждна защита. Целта е хората да се чувстват сигурни и спокойни по време на празниците.