      неделя, 21.12.25
          Карлос Насар посети състезателите ни с интелектуални затруднения

          Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, олимпийският шампион даде подкрепата си не с думи, а с присъствие

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В навечерието на коледните празници олимпийският шампион Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков.

          Той зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“ – символ на споделеност и личен принос.

          Срещата протече спокойно и непринудено, без официална програма. световният и европейски шампион разговаря със спортистите, сподели време и внимание, а атмосферата бе изпълнена с усмивки и радост

          Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година,Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание.

