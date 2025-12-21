НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Класика за Атлетико (Мадрид)

          0
          0
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико Мадрид вкара два гола през първата част и един в добавеното време, което бе достатъчно за победа над Жирона с 3:0 в мач от 18-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така столичани записаха втори пореден успех, който ги доближи на пет точки от втория във временното класиране Реал (Мадрид).

          - Реклама -

          Никълас Гонсалес пропусна едно положение за Атлетико в началните десет минути, но в 13-ата Коке не сгреши. Той получи топката на границата на наказателното поле на Жирона и изпрати мощен шут, който се спря в горния десен ъгъл. 

          Малко по-късно Ян Облак отрази изключително опасен удар на Аксел Витсел, а неговият съотборник Конър Галахър добави втори гол в мрежата на каталунците в 38-та минута. Английският халф получи подаване от Хулиан Алварес и не остави шанс на Пауло Гацанига за 2:0.

          Антоан Гризман вкара последния гол в добавеното време на мача и Жирона допусна осмо поражение от началото на сезона. Каталунците са 18-и в класирането с 15 точки и една по-малко от намиращия се над чертата на изпадащите Валенсия. 

          Атлетико Мадрид вкара два гола през първата част и един в добавеното време, което бе достатъчно за победа над Жирона с 3:0 в мач от 18-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така столичани записаха втори пореден успех, който ги доближи на пет точки от втория във временното класиране Реал (Мадрид).

          - Реклама -

          Никълас Гонсалес пропусна едно положение за Атлетико в началните десет минути, но в 13-ата Коке не сгреши. Той получи топката на границата на наказателното поле на Жирона и изпрати мощен шут, който се спря в горния десен ъгъл. 

          Малко по-късно Ян Облак отрази изключително опасен удар на Аксел Витсел, а неговият съотборник Конър Галахър добави втори гол в мрежата на каталунците в 38-та минута. Английският халф получи подаване от Хулиан Алварес и не остави шанс на Пауло Гацанига за 2:0.

          Антоан Гризман вкара последния гол в добавеното време на мача и Жирона допусна осмо поражение от началото на сезона. Каталунците са 18-и в класирането с 15 точки и една по-малко от намиращия се над чертата на изпадащите Валенсия. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Васил Терзиев: Търсим оптималния вариант за стадион „Георги Аспарухов“

          Николай Минчев -
          Кметът на София - Васил Терзиев, постави висока обществена оценка на стадион „Георги Аспарухов“. Според него се касае за важен проект за града и...
          Други

          Карлос Насар посети състезателите ни с интелектуални затруднения

          Николай Минчев -
          В навечерието на коледните празници олимпийският шампион Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от...
          Други

          Семен Новиков: Ако Станка Златева промени своята политика към нас, съм готов на компромиси

          Николай Минчев -
          Олимпийският шампион от Париж 2024 - Семен Новиков, за пореден път обяви, че няма да води централизирана подготовка с националния отбор. Поради тази причина...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions