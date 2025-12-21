НА ЖИВО
          Коледен трафик: кои граници в страната са най-натоварени

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Продължава интензивният трафик в България преди Коледа, като стотици хиляди хора са по пътя към празничните си дестинации. С приближаването на последните два работни дни, понеделник и вторник, се очаква още по-голямо натоварване на пътищата.

          Към обяд трафикът през граничните преходи с Гърция остава спокоен и засега няма блокада от страна на гръцките фермери. Въпреки това, ситуацията може да се променя през следобедните часове, като се очаква и трафикът да се увеличи значително.

          Поради стачните действия на гръцка територия, има вероятност за затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с южната ни съседка. Според информация от Главната дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерството на вътрешните работи, стачната блокада край бившия пункт „Орменион“ ще продължи и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до края на деня.

          Ограничения за камиони над 12 т по празниците заради засиления трафик Ограничения за камиони над 12 т по празниците заради засиления трафик

          Протестът на гръцките фермери е в резултат на забавяне на изплащането на земеделските субсидии, заради скандал с корупция в гръцката агенция по земеделски плащания ОПЕКЕПЕ. Протестиращите заявиха, че ще посрещнат Коледа със своите трактори по пътищата.

          На други места трафикът е интензивен. На граничните пунктове с Турция – „Капитан Андреево“ и „Лесово“, товарните автомобили изпитват сериозни забавяния на изхода. Въпреки това, на границата с Румъния и Република Северна Македония движението е нормално, както и на всички пунктове със Сърбия.

