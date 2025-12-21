Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев

Броени дни ни делят от Коледа и Нова година – времето, когато традицията среща бъдещето. В навечерието на празниците в България един необичаен въпрос вълнува домакинствата: евроцентове или български лев за късмет в празничната питка?

► Гласът на народа: традиция срещу символика

Мненията са разнообразни. Някои залагат на сигурността на познатото, докато други търсят символиката на новото.

„Ще сложа и от двете – и лев, и евро, за да има за двама човека“, споделят две жени. Възрастна дама вижда в комбинацията символ на прехода: „И двете – за бъдещето и за настоящето“.

Други остават верни на традицията: „Само българското левче ще си запазя и догодина“, категорична е една баба. Един мъж с усмивка добавя: „Съпругата ми работи в банка и вече има евро, затова се надявам в питката да падне евро.“ Някои пък подхождат практично: „Нямам още евро. Като взема пенсията, тогава.“

► Тайните на перфектната питка от шеф Светлана Илиева

Докато домакинствата решават късмета, шеф Светлана Илиева разкрива как да приготвим идеалното тесто. Според нея успехът зависи както от продуктите, така и от отношението към тях.

Температурата е ключова

Всички съставки трябва да са на стайна температура. Маята предварително „шупва“ заедно със захарта. Редът на съставките

„В повечето рецепти се казва да направите кладенче в брашното. Аз започвам с течните – яйца, мая, масло и мляко. Млякото трябва да е леко затоплено, за да не пари“, обяснява шеф Илиева. На Нова година тя препоръчва сладка питка – „за да тръгне годината със сладост“. Техника на месене

Брашното се добавя постепенно. Първоначално сместа прилича на гъсто палачинково тесто, за да няма бучки. „Когато месиш, трябва да си спокоен, защото хлябът е една голяма душа – какъвто си ти, такъв ще стане и той“, казва Светлана. Кога е готово тестото?

То е готово, когато при натиск се връща обратно и е меко „колкото камбанката на ухото“. След това се оставя да втаса 30–40 минути, в зависимост от топлината в помещението.

► Символиката на украсата

Декорацията се прави от тесто с равни части нишесте и брашно, с малко сол. Традиционни елементи са лозата и гроздът – символи на плодородие, успех, берекет и семейно щастие.

А на въпроса кой късмет ще сложи в личната си питка тази година, шеф Светлана Илиева вече е решила: лев.