          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Броени дни ни делят от Коледа и Нова година – времето, когато традицията среща бъдещето. В навечерието на празниците в България един необичаен въпрос вълнува домакинствата: евроцентове или български лев за късмет в празничната питка?

          Гласът на народа: традиция срещу символика

          Мненията са разнообразни. Някои залагат на сигурността на познатото, докато други търсят символиката на новото.
          „Ще сложа и от двете – и лев, и евро, за да има за двама човека“, споделят две жени. Възрастна дама вижда в комбинацията символ на прехода: „И двете – за бъдещето и за настоящето“.

          Дядо Коледа на мотор: празнично мотошествие премина през София Дядо Коледа на мотор: празнично мотошествие премина през София

          Други остават верни на традицията: „Само българското левче ще си запазя и догодина“, категорична е една баба. Един мъж с усмивка добавя: „Съпругата ми работи в банка и вече има евро, затова се надявам в питката да падне евро.“ Някои пък подхождат практично: „Нямам още евро. Като взема пенсията, тогава.“

          Тайните на перфектната питка от шеф Светлана Илиева

          Докато домакинствата решават късмета, шеф Светлана Илиева разкрива как да приготвим идеалното тесто. Според нея успехът зависи както от продуктите, така и от отношението към тях.

          1. Температурата е ключова
            Всички съставки трябва да са на стайна температура. Маята предварително „шупва“ заедно със захарта.
          2. Редът на съставките
            „В повечето рецепти се казва да направите кладенче в брашното. Аз започвам с течните – яйца, мая, масло и мляко. Млякото трябва да е леко затоплено, за да не пари“, обяснява шеф Илиева. На Нова година тя препоръчва сладка питка – „за да тръгне годината със сладост“.
          3. Техника на месене
            Брашното се добавя постепенно. Първоначално сместа прилича на гъсто палачинково тесто, за да няма бучки. „Когато месиш, трябва да си спокоен, защото хлябът е една голяма душа – какъвто си ти, такъв ще стане и той“, казва Светлана.
          4. Кога е готово тестото?
            То е готово, когато при натиск се връща обратно и е меко „колкото камбанката на ухото“. След това се оставя да втаса 30–40 минути, в зависимост от топлината в помещението.

          Символиката на украсата

          Декорацията се прави от тесто с равни части нишесте и брашно, с малко сол. Традиционни елементи са лозата и гроздът – символи на плодородие, успех, берекет и семейно щастие.

          А на въпроса кой късмет ще сложи в личната си питка тази година, шеф Светлана Илиева вече е решила: лев.

          - Реклама -
