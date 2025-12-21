НА ЖИВО
      неделя, 21.12.25
          Кремъл: Путин е готов за разговори с Макрон

          Дамяна Караджова
          Диалогът между Кремъл и Париж може да бъде възобновен, въпреки напрегнатите отношения между двете страни. Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс.

          „Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, заяви Песков.

          Отношенията между Москва и Париж остават обтегнати на фона на войната в Украйна и редица двустранни въпроси. Сред тях е и случаят с Лоран Винатие – френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. по обвинения за нарушаване на руското законодателство за т.нар. чуждестранни агенти.

          Путин излиза на годишната си пресконференция Путин излиза на годишната си пресконференция

          Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми. От руска страна твърдят, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда изцяло в рамките на действащото законодателство.

          От края на август тази година срещу Винатие са повдигнати и нови обвинения за шпионаж, по които той може да получи присъда до 20 години затвор. В края на миналия месец разследването беше удължено, като съдебният процес може да започне на 28 февруари следващата година.

