Кремъл: Путин е готов за разговори с Макрон

Диалогът между Кремъл и Париж може да бъде възобновен, въпреки напрегнатите отношения между двете страни. Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс.
Отношенията между Москва и Париж остават обтегнати на фона на войната в Украйна и редица двустранни въпроси. Сред тях е и случаят с Лоран Винатие – френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. по обвинения за нарушаване на руското законодателство за т.нар. чуждестранни агенти.
Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми. От руска страна твърдят, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда изцяло в рамките на действащото законодателство.
От края на август тази година срещу Винатие са повдигнати и нови обвинения за шпионаж, по които той може да получи присъда до 20 години затвор. В края на миналия месец разследването беше удължено, като съдебният процес може да започне на 28 февруари следващата година.
Диалогът между Кремъл и Париж може да бъде възобновен, въпреки напрегнатите отношения между двете страни. Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс.
Отношенията между Москва и Париж остават обтегнати на фона на войната в Украйна и редица двустранни въпроси. Сред тях е и случаят с Лоран Винатие – френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. по обвинения за нарушаване на руското законодателство за т.нар. чуждестранни агенти.
Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми. От руска страна твърдят, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда изцяло в рамките на действащото законодателство.
От края на август тази година срещу Винатие са повдигнати и нови обвинения за шпионаж, по които той може да получи присъда до 20 години затвор. В края на миналия месец разследването беше удължено, като съдебният процес може да започне на 28 февруари следващата година.
Your advice is exactly what I needed right now.