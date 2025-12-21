НА ЖИВО
          Европа Политика

          Кремъл ще прецени кои предложения за мир в Украйна са приемливи след разговори в Маями

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          След контактите между пратеника на руския президент Кирил Дмитриев и американските преговарящи в Маями, руската страна ще оцени кои предложения за украинския мирен план могат и кои не могат да бъдат приети. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

          „Г-н Дмитриев в момента е на командировка в Маями. Той ще донесе някои сигнали, които американците са получили от европейците и украинците. Ще обсъдим всичко това тук и ще видим какво може да бъде прието и какво категорично не може да бъде прието“, каза Ушаков пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин, на който се позовава ТАСС.

          Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна. Той потвърди, че по-голямата част от предложенията, представени по време на преговорите със САЩ, са били направени от Украйна и европейските държави, като представителят на Кремъл ги определи като „доста неконструктивни“.

          Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна. Той потвърди, че по-голямата част от предложенията, представени по време на преговорите със САЩ, са били направени от Украйна и европейските държави, като представителят на Кремъл ги определи като „доста неконструктивни“.

