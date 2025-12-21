Кремъл ще прецени кои предложения за мир в Украйна са приемливи след разговори в Маями

След контактите между пратеника на руския президент Кирил Дмитриев и американските преговарящи в Маями, руската страна ще оцени кои предложения за украинския мирен план могат и кои не могат да бъдат приети. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна. Той потвърди, че по-голямата част от предложенията, представени по време на преговорите със САЩ, са били направени от Украйна и европейските държави, като представителят на Кремъл ги определи като „доста неконструктивни“.
