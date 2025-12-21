Липсващи файлове с Тръмп и Епстийн предизвикват спекулации за прикритие

Министерството на правосъдието на Съединените щати е изправено пред сериозни правни последици за публикуването на редактирана версия на досиетата на сексуалния насилник Джефри Епстийн. Според експерти, това нарушава закона, изискващ пълно разкриване на документите.

- Реклама -

Въпреки че на 19 декември ведомството е публикувало нови файлове, редица други изчезнали без обяснение. Сред тях е снимка, на която се виждат президентът Тръмп и съпругата му Мелания, заедно с Епстийн. Снимката показвала бюро със снимки в рамки и отворено чекмедже с допълнителни, на една от които фигурира Тръмп заедно с Гислейн Максуел и други лица, свързани с Епстийн.

Изчезналите документи доведоха до спекулации, че може да има умишлено прикритие на връзката между президента и осъдения за сексуални престъпления Епстийн.