      неделя, 21.12.25
          Липсващи файлове с Тръмп и Епстийн предизвикват спекулации за прикритие

          Министерството на правосъдието на Съединените щати е изправено пред сериозни правни последици за публикуването на редактирана версия на досиетата на сексуалния насилник Джефри Епстийн. Според експерти, това нарушава закона, изискващ пълно разкриване на документите.

          Въпреки че на 19 декември ведомството е публикувало нови файлове, редица други изчезнали без обяснение. Сред тях е снимка, на която се виждат президентът Тръмп и съпругата му Мелания, заедно с Епстийн. Снимката показвала бюро със снимки в рамки и отворено чекмедже с допълнителни, на една от които фигурира Тръмп заедно с Гислейн Максуел и други лица, свързани с Епстийн.

          Публикуване на нови документи поставя Бил Клинтън под натиск по делото „Епстийн“ Публикуване на нови документи поставя Бил Клинтън под натиск по делото „Епстийн“

          Изчезналите документи доведоха до спекулации, че може да има умишлено прикритие на връзката между президента и осъдения за сексуални престъпления Епстийн.

          „Частичното публикуване на досиетата ще има негативен ефект върху Тръмп и ще доведе до отчуждаване на бившите му съюзници в Конгреса. Ще видим как все повече републиканци ще се дистанцират от него“, коментира професорът по политически науки Натаниел Бъркхед.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Смърт на българин в САЩ: Конгресмени настояват за разследване на условията в ареста

          Дамяна Караджова -
          Трагичната смърт на българския гражданин Ненчо Ганчев в миграционен арест край Болдуин
          Общество

          Американската брегова охрана задържа втори петролен танкер пътуващ от Венецуела

          Дамяна Караджова -
          Съединените щати заловиха втори петролен танкер, който пътуваше от Венецуела. Операцията е проведена от американската брегова охрана в международни води
          Инциденти

          Пожар в подстанция остави 130 000 жители на Сан Франциско без ток

          Дамяна Караджова -
          На 20 декември част от Сан Франциско бе потопена в тъмнина след мащабно прекъсване на електрозахранването, което засегна около 130 000 жители.

