НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Мъгли, дъжд и шанс за сняг: какво време ни чака около Коледа

          0
          38
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Астрономическата зима ще започне с типично декемврийско време – мъгли в низините и котловините и плътна облачност над по-голямата част от България. Изключение ще правят Югозападна България и части от Централна Южна България, където облаците ще са по-разкъсани. В източните райони се очакват локални валежи от дъжд, като по-интензивни ще бъдат в крайните югоизточни части на страната. Максималните температури през деня ще се движат между 5 и 10 градуса.

          - Реклама -
          Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора

          В дните преди Бъдни вечер времето ще остане сравнително спокойно. Облачността и мъглите ще доминират, но валежите ще са малко или почти липсващи. Температурите ще се задържат без съществена промяна – следобед отново между 5 и 10 градуса.

          По-сериозна промяна се очаква в периода 24–26 декември, когато през страната ще преминат фронтовете на циклон. На Бъдни вечер валежите ще са от дъжд. С понижението на температурите, на Коледа и в Деня на бащата, дъждът ще преминава в сняг в планините, на места в предпланините на Западна и Централна България, както и в отделни райони на Дунавската равнина.

          След празничните дни ранните прогнози сочат кратък период с повече слънце, но и със студ. Сутрешните температури ще падат до минус 5–6 градуса, а дневните ще се колебаят между 0 и 5 градуса.

          Астрономическата зима ще започне с типично декемврийско време – мъгли в низините и котловините и плътна облачност над по-голямата част от България. Изключение ще правят Югозападна България и части от Централна Южна България, където облаците ще са по-разкъсани. В източните райони се очакват локални валежи от дъжд, като по-интензивни ще бъдат в крайните югоизточни части на страната. Максималните температури през деня ще се движат между 5 и 10 градуса.

          - Реклама -
          Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора

          В дните преди Бъдни вечер времето ще остане сравнително спокойно. Облачността и мъглите ще доминират, но валежите ще са малко или почти липсващи. Температурите ще се задържат без съществена промяна – следобед отново между 5 и 10 градуса.

          По-сериозна промяна се очаква в периода 24–26 декември, когато през страната ще преминат фронтовете на циклон. На Бъдни вечер валежите ще са от дъжд. С понижението на температурите, на Коледа и в Деня на бащата, дъждът ще преминава в сняг в планините, на места в предпланините на Западна и Централна България, както и в отделни райони на Дунавската равнина.

          След празничните дни ранните прогнози сочат кратък период с повече слънце, но и със студ. Сутрешните температури ще падат до минус 5–6 градуса, а дневните ще се колебаят между 0 и 5 градуса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ясни са цените на градския транспорт в София след въвеждането на еврото

          Красимир Попов -
          Столичани вече имат яснота относно начина, по който ще заплащат за градски транспорт след официалното въвеждане на единната европейска валута. Обявените цени за София...
          Икономика

          Системите на Агенция „Митници“ са готови за работа с евро

          Красимир Попов -
          Информационните системи на Агенция „Митници“ вече са успешно адаптирани за работа с единната европейска валута. Дейностите са извършени в съответствие с утвърдения План на...
          Политика

          Огнян Минчев: Политическата воля за честни избори е по-важна от спора за машините

          Красимир Попов -
          Когато е налице истинско желание изборният процес да бъде честен, фокусът не бива да пада върху технологията на гласуване, а върху политическата и административната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions