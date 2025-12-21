Мъгли, дъжд и шанс за сняг: какво време ни чака около Коледа

Астрономическата зима ще започне с типично декемврийско време – мъгли в низините и котловините и плътна облачност над по-голямата част от България. Изключение ще правят Югозападна България и части от Централна Южна България, където облаците ще са по-разкъсани. В източните райони се очакват локални валежи от дъжд, като по-интензивни ще бъдат в крайните югоизточни части на страната. Максималните температури през деня ще се движат между 5 и 10 градуса.

- Реклама -

В дните преди Бъдни вечер времето ще остане сравнително спокойно. Облачността и мъглите ще доминират, но валежите ще са малко или почти липсващи. Температурите ще се задържат без съществена промяна – следобед отново между 5 и 10 градуса.

По-сериозна промяна се очаква в периода 24–26 декември, когато през страната ще преминат фронтовете на циклон. На Бъдни вечер валежите ще са от дъжд. С понижението на температурите, на Коледа и в Деня на бащата, дъждът ще преминава в сняг в планините, на места в предпланините на Западна и Централна България, както и в отделни райони на Дунавската равнина.

След празничните дни ранните прогнози сочат кратък период с повече слънце, но и със студ. Сутрешните температури ще падат до минус 5–6 градуса, а дневните ще се колебаят между 0 и 5 градуса.