Марк Рюте: Путин е причината войната в Украйна да не е приключила

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Владимир Путин е основната причина войната между Русия и Украйна да не е приключила. Той направи това изявление в интервю за германския вестник Билд.

На въпрос защо е толкова трудно да се сложи край на войната в Украйна, въпреки големите надежди в началото на годината, Рюте отговори:

„Путин е причината“.

Според него руският президент е готов да пожертва до 1,1 милиона души от своите хора, без да постигне значителни военни победи.

„Тази година той постигна само много малък напредък – минимални териториални придобивки, по-малко от 1% от украинската територия в сравнение с началото на годината. И ние смятаме, че до 1,1 милиона души са били убити или ранени от руска страна. Това е ужасно. Но това е ситуацията, с която имаме работа“, добави Рюте.

Той подчерта, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп е „абсолютно ангажиран с този въпрос“.

„Той е фокусиран върху прекратяването на тази война. Той е единственият, който успя да доведе Путин на масата за преговори – и единственият, който в крайна сметка може да го принуди да сключи мир. Изпитвам голямо уважение към него за това“, отбеляза Рюте.

По думите му светът преживява най-опасното време от края на Втората световна война. Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците работят за гаранции, че след евентуално мирно споразумение Украйна никога повече няма да бъде атакувана от Русия.

„Путин трябва да разбере, че нова атака би била фатална за него. Има три нива за това“, каза Рюте.

Първото ниво са украинските въоръжени сили, които трябва да останат в отлична форма и след края на войната. Второто ниво е т.нар. „Коалиция на желаещите“, водена от Франция и Великобритания, с участието на Германия и други държави, която да осигури допълнителни гаранции за сигурността. Третото ниво са Съединените щати, чиято роля според Рюте е ключова за възпирането на Русия.

В момента съюзниците и Украйна работят за обвързването на тези три елемента, така че Путин ясно да разбере, че никога повече не може да посегне на Украйна.

Важен елемент от тези гаранции е и възможното разполагане на европейски миротворци в Украйна след прекратяването на огъня.