„Милион за вибрафон“: кампанията в подкрепа на младите таланти

Кампанията „Милион за вибрафон“ има за цел да събере един милион стотинки за закупуването на нов вибрафон за Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора.

Наличният инструмент е на повече от 40 години и вече не подлежи на ремонт. Старият вибрафон, един от първите закупени за кабинета по ударни инструменти, е силно амортизиран: липсват части и ключови механизми, а характерният му звук вече не може да се възпроизведе.

Преподавателите посочват, че причината за повредите е естествената амортизация на металните елементи, които с времето се износват и са подложени на атмосферни влияния. В резултат вибрафонът не вибрира и не може да изпълнява основната си функция.

Инструментът е мелодичен и широко използван в различни стилове, особено в джаза, и е важен за обучението по ударни инструменти. Липсата на работещ вибрафон ограничава възможностите на учениците да развиват уменията си.

Новият вибрафон струва около 10 000 лева – сума, равна на един милион монети от по една стотинка. Затова училището стартира кампанията, призовавайки хората да дарят дребните си монети, които често остават неизползвани. Инициативата цели не само да събере необходимите средства, но и да ангажира широката общественост с кауза в подкрепа на младите таланти.

Ако бъдат събрани всички монети и подредени една до друга, те биха образували линия с дължина около 16 километра. „Това е нашата кауза за децата“, казват от училището, надявайки се с общи усилия учениците отново да свирят на истински и пълноценен инструмент.