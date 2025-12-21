Министерството на правосъдието на САЩ публикува нови документи по делото срещу Гислейн Максуел

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че отново е публикувало 119 страници, обозначени като материали от заседания на голямото жури по делото срещу Гислейн Максуел (близката сътрудничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн) от 2021 г. в Ню Йорк, като заяви, че сега те съдържат „минимални заличавания“.

„Документите и снимките ще продължат да бъдат преглеждани в съответствие със закона и с изключително внимание към жертвите и техните семейства“, заявиха от министерството в социалната мрежа Х. - Реклама -

Документът от 119 страници беше изцяло заличен, когато беше публикуван за първи път на 19 декември. Преди публикуването на документите, свързани с Джефри Епстийн, искането на Министерството на правосъдието за разпечатване на материалите от голямото жури беше одобрено от федерален съдия, което разчисти пътя за публикуването на дългоочакваните документи.

Гислейн Максуел беше призната за виновна през 2021 г. за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.