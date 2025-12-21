НА ЖИВО
      неделя, 21.12.25
          Начало Свят Политика

          Нигерия освободи всички 130 отвлечени ученици от католическо училище

          Снимка: БГНЕС
          Нигерийските власти осигуриха освобождаването на всички 130 отвлечени ученици, похитени от въоръжени мъже от католическо училище през ноември. Това съобщи говорител на президента в неделя, след като 100 от децата бяха освободени по-рано този месец.

          „Още 130 отвлечени ученици от щата Нигер са освободени, нито един не е останал в плен“, заяви Сънди Деър в публикация в социалната мрежа X, придружена от снимка на усмихнати деца.

          Политика

          Сенатор Линдзи Греъм обвини „Хамас“ и „Хизбула“ в превъоръжаване по време на посещение в Израел

          Красимир Попов -
          Американският сенатор Линдзи Греъм обвини „Хамас“ и „Хизбула“, че се превъоръжават, по време на посещение в Израел. Той заяви, че палестинската ислямистка групировка също...
          Политика

          Министерството на правосъдието на САЩ публикува нови документи по делото срещу Гислейн Максуел

          Красимир Попов -
          Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че отново е публикувало 119 страници, обозначени като материали от заседания на голямото жури по делото срещу Гислейн...
          Политика

          Обвинения за прикриване на информация около досиетата на Епстийн: Демократи обвиняват президента Тръмп

          Красимир Попов -
          Обвиненията за ново прикриване на информация около досиетата на Джефри Епстийн се засилиха на 21 декември, след като демократите обвиниха текущия президент на Америка...

