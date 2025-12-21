Нигерийските власти осигуриха освобождаването на всички 130 отвлечени ученици, похитени от въоръжени мъже от католическо училище през ноември. Това съобщи говорител на президента в неделя, след като 100 от децата бяха освободени по-рано този месец.
Нигерия освободи всички 130 отвлечени ученици от католическо училище
Нигерийските власти осигуриха освобождаването на всички 130 отвлечени ученици, похитени от въоръжени мъже от католическо училище през ноември. Това съобщи говорител на президента в неделя, след като 100 от децата бяха освободени по-рано този месец.