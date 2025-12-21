Нигерия освободи всички 130 отвлечени ученици от католическо училище

Нигерийските власти осигуриха освобождаването на всички 130 отвлечени ученици, похитени от въоръжени мъже от католическо училище през ноември. Това съобщи говорител на президента в неделя, след като 100 от децата бяха освободени по-рано този месец.

„Още 130 отвлечени ученици от щата Нигер са освободени, нито един не е останал в плен“, заяви Сънди Деър в публикация в социалната мрежа X, придружена от снимка на усмихнати деца.