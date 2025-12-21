Обвинения за прикриване на информация около досиетата на Епстийн: Демократи обвиняват президента Тръмп

Обвиненията за ново прикриване на информация около досиетата на Джефри Епстийн се засилиха на 21 декември, след като демократите обвиниха текущия президент на Америка Доналд Тръмп, че се опитва да се защити, като възпрепятства пълното разкриване на документите за осъдения сексуален престъпник, предаде АФП.

Гняв сред жертвите предизвика публикуването на 19 декември на част от материалите по делата срещу покойния финансист, при което много страници бяха силно заличени, а снимки – цензурирани. Някои изображения, включително снимка на Тръмп, бяха премахнати малко след публикуването.

„Става дума за прикриване на информация, която Доналд Тръмп не иска да стане публична – за него самия, за семейството или за негови приятели“, заяви конгресменът демократ Джейми Раскин пред Си Ен Ен.

Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включват и снимки на бившия президент Бил Клинтън, както и на други известни личности като Мик Джагър и Майкъл Джексън. Многобройните заличавания и твърденията за липсващи документи обаче подхраниха нови съмнения и конспиративни теории.

Министерството на правосъдието защити действията си с аргумента, че защитава жертвите, и заяви, че материалите продължават да се преглеждат и редактират в съответствие със закона.

Критики дойдоха и от републиканци. Конгресменът Томас Маси заяви, че властите извършват „селективно прикриване“, а сенаторът Ранд Пол предупреди, че липсата на пълна прозрачност ще има дълготрайни политически последици.

Тръмп, който е имал контакти с Епстийн в миналото, но не е обвиняван в престъпления, първоначално се опитваше да блокира разкриването на документите, преди да подпише закона за тяхното публикуване под натиска на Конгреса.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че Министерството на правосъдието трябва да даде писмено обяснение в срок от 15 дни защо част от материалите не са били разкрити напълно.