НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Обвинения за прикриване на информация около досиетата на Епстийн: Демократи обвиняват президента Тръмп

          0
          37
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Обвиненията за ново прикриване на информация около досиетата на Джефри Епстийн се засилиха на 21 декември, след като демократите обвиниха текущия президент на Америка Доналд Тръмп, че се опитва да се защити, като възпрепятства пълното разкриване на документите за осъдения сексуален престъпник, предаде АФП.

          - Реклама -

          Гняв сред жертвите предизвика публикуването на 19 декември на част от материалите по делата срещу покойния финансист, при което много страници бяха силно заличени, а снимки – цензурирани. Някои изображения, включително снимка на Тръмп, бяха премахнати малко след публикуването.

          „Става дума за прикриване на информация, която Доналд Тръмп не иска да стане публична – за него самия, за семейството или за негови приятели“, заяви конгресменът демократ Джейми Раскин пред Си Ен Ен.

          Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включват и снимки на бившия президент Бил Клинтън, както и на други известни личности като Мик Джагър и Майкъл Джексън. Многобройните заличавания и твърденията за липсващи документи обаче подхраниха нови съмнения и конспиративни теории.

          Министерството на правосъдието защити действията си с аргумента, че защитава жертвите, и заяви, че материалите продължават да се преглеждат и редактират в съответствие със закона.

          Критики дойдоха и от републиканци. Конгресменът Томас Маси заяви, че властите извършват „селективно прикриване“, а сенаторът Ранд Пол предупреди, че липсата на пълна прозрачност ще има дълготрайни политически последици.

          Тръмп, който е имал контакти с Епстийн в миналото, но не е обвиняван в престъпления, първоначално се опитваше да блокира разкриването на документите, преди да подпише закона за тяхното публикуване под натиска на Конгреса.

          Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че Министерството на правосъдието трябва да даде писмено обяснение в срок от 15 дни защо част от материалите не са били разкрити напълно.

          Обвиненията за ново прикриване на информация около досиетата на Джефри Епстийн се засилиха на 21 декември, след като демократите обвиниха текущия президент на Америка Доналд Тръмп, че се опитва да се защити, като възпрепятства пълното разкриване на документите за осъдения сексуален престъпник, предаде АФП.

          - Реклама -

          Гняв сред жертвите предизвика публикуването на 19 декември на част от материалите по делата срещу покойния финансист, при което много страници бяха силно заличени, а снимки – цензурирани. Някои изображения, включително снимка на Тръмп, бяха премахнати малко след публикуването.

          „Става дума за прикриване на информация, която Доналд Тръмп не иска да стане публична – за него самия, за семейството или за негови приятели“, заяви конгресменът демократ Джейми Раскин пред Си Ен Ен.

          Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включват и снимки на бившия президент Бил Клинтън, както и на други известни личности като Мик Джагър и Майкъл Джексън. Многобройните заличавания и твърденията за липсващи документи обаче подхраниха нови съмнения и конспиративни теории.

          Министерството на правосъдието защити действията си с аргумента, че защитава жертвите, и заяви, че материалите продължават да се преглеждат и редактират в съответствие със закона.

          Критики дойдоха и от републиканци. Конгресменът Томас Маси заяви, че властите извършват „селективно прикриване“, а сенаторът Ранд Пол предупреди, че липсата на пълна прозрачност ще има дълготрайни политически последици.

          Тръмп, който е имал контакти с Епстийн в миналото, но не е обвиняван в престъпления, първоначално се опитваше да блокира разкриването на документите, преди да подпише закона за тяхното публикуване под натиска на Конгреса.

          Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че Министерството на правосъдието трябва да даде писмено обяснение в срок от 15 дни защо част от материалите не са били разкрити напълно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Нигерия освободи всички 130 отвлечени ученици от католическо училище

          Красимир Попов -
          Нигерийските власти осигуриха освобождаването на всички 130 отвлечени ученици, похитени от въоръжени мъже от католическо училище през ноември. Това съобщи говорител на президента в...
          Политика

          Сенатор Линдзи Греъм обвини „Хамас“ и „Хизбула“ в превъоръжаване по време на посещение в Израел

          Красимир Попов -
          Американският сенатор Линдзи Греъм обвини „Хамас“ и „Хизбула“, че се превъоръжават, по време на посещение в Израел. Той заяви, че палестинската ислямистка групировка също...
          Политика

          Министерството на правосъдието на САЩ публикува нови документи по делото срещу Гислейн Максуел

          Красимир Попов -
          Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че отново е публикувало 119 страници, обозначени като материали от заседания на голямото жури по делото срещу Гислейн...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions