          Откриха 11-годишното дете от Бургас, което бе обявено за издирване

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          11-годишно момче от Бургас, което изчезна в следобедните часове на 19 декември след тренировка по борба, е открито и върнато в семейна среда. Детето е в добро физическо и здравословно състояние, съобщава NOVA.

          Малчуганът е тренирал в спортен център в комплекс „Славейков“. След края на заниманието, вместо да се прибере в дома си в централната част на града, той самоволно е слязъл в района на комплекс „Зорница“ и се е насочил към зала „Бойчо Брънзов“. Часове по-късно, след подаден сигнал от разтревожените роднини, детето е обявено за общодържавно издирване. Маршрутът му е бил частично установен благодарение на записи от камери за видеонаблюдение в района.

          Служителите на реда са провели множество оперативно-издирвателни действия. Щастливата развръзка е настъпила днес, когато бдителен гражданин е разпознал момчето по снимки, разпространени във Facebook групите, и незабавно е алармирал Първо Районно управление – Бургас.

          Детето е отведено в полицията, след което е предадено на своята майка. Работата на органите на реда по изясняване на случая продължава.

