НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          ПАОК победи Панатинайкос без Десподов

          0
          10
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ПАОК победи Панатинайкос с 2:0 като домакин в дербито от 15-ия кръг на гръцкото първенство. Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов не се появи в игра.

          - Реклама -

          Попаденията за солунския гранд реализираха Янис Константелиас в 38-ата минута и Анестис Миту осем минути след началото на втората част.

          ПАОК се намира на второто място в класирането с 35 точки. Лидерът Олимпиакос е с една повече. „Зелените“ пък са шести с 22 точки.

          Първият мач за „двуглавите орли“ през 2026-а година ще бъде за Купата на Гърция и домакинство на Атромитос, воден от бившия треньор на ЦСКА Душан Керкез. Срещата е на 6-и януари.

          ПАОК победи Панатинайкос с 2:0 като домакин в дербито от 15-ия кръг на гръцкото първенство. Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов не се появи в игра.

          - Реклама -

          Попаденията за солунския гранд реализираха Янис Константелиас в 38-ата минута и Анестис Миту осем минути след началото на втората част.

          ПАОК се намира на второто място в класирането с 35 точки. Лидерът Олимпиакос е с една повече. „Зелените“ пък са шести с 22 точки.

          Първият мач за „двуглавите орли“ през 2026-а година ще бъде за Купата на Гърция и домакинство на Атромитос, воден от бившия треньор на ЦСКА Душан Керкез. Срещата е на 6-и януари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Гьозтепе на Мъри Стоилов завърши 2025 г. с победа

          Станимир Бакалов -
          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 2025 г. с победа. Тимът от Измир победи Самсунспор с 2:0 в мач от 17-ия кръг на турската...
          Спорт

          Фиорентина най-сетне би

          Станимир Бакалов -
          Фиорентина най-сетне записа първа победа от началото на сезона в Серия А!"Виолетовите" разгромиха Удинезе с 5:1 в мач от 16-ия кръг и сложиха край...
          Спорт

          Астън Вила победи Манчестър Юнайтед с 2:1

          Станимир Бакалов -
          Астън Вила победи Манчестър Юнайтед с 2:1 на "Вила Парк" в двубой от 17-ия кръг на Висшата лига. И двете попадения за успеха на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions