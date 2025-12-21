ПАОК победи Панатинайкос без Десподов

ПАОК победи Панатинайкос с 2:0 като домакин в дербито от 15-ия кръг на гръцкото първенство. Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов не се появи в игра.

- Реклама -

Попаденията за солунския гранд реализираха Янис Константелиас в 38-ата минута и Анестис Миту осем минути след началото на втората част.

ПАОК се намира на второто място в класирането с 35 точки. Лидерът Олимпиакос е с една повече. „Зелените“ пък са шести с 22 точки.

Първият мач за „двуглавите орли“ през 2026-а година ще бъде за Купата на Гърция и домакинство на Атромитос, воден от бившия треньор на ЦСКА Душан Керкез. Срещата е на 6-и януари.