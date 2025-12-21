НА ЖИВО
          - Реклама -
          Перник на върха на грипната вълна: най-висока заболеваемост от грип в страната

          Снимка: БГНЕС
          Перник се оказа лидер по заболеваемост от грип в България, като статистиката сочи 240 болни на 100 000 души, което е два пъти повече от средното за страната. Д-р Емилия Атанасова от Вътрешното отделение на местната болница обясни основните причини за този неочакван пик в заболеваемостта и сподели какви са рисковете за пациентите.

          Независимо от наближаващите празници и ваканционен режим, здравната система в Перник остава под сериозен натиск. Болницата отчита едновременно нарастващ брой случаи на грип и COVID-19, като разликата между симптомите на двете заболявания е все по-трудно разпознаваема.

          „Боледуват все повече хора. Ние сме отделение, в което се лекуват усложненията от грипа. Има много пневмонии, най-вече при възрастни хора над 70 години, които страдат от хронични заболявания като сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето и диабет“, сподели д-р Атанасова.

          Тя добави, че почти 90% от пациентите са именно хора от тази възрастова група, които често не са ваксинирани и не получават нужната грижа.

          Грипът настъпва бавно, пикът се очаква след празниците

          „Грипът при по-възрастните пациенти е по-труден за диагностициране. Младите започват с висока температура и болки в мускулите, но при възрастните симптомите могат да са по-слабо изразени“, коментира специалистът.

          Причината за толкова висока заболеваемост в Перник е ежедневното пътуване на много хора до София и други градове, което води до срещи с много хора. Според д-р Атанасова, липсата на адекватна самоизолация при симптоми е основен фактор за разпространението на вируса.

          „Голямото движение на хора е причината за заразата. Почти всички работят в София или на друго място. Лошото е, че много от тях не остават вкъщи при симптоми, а продължават да ходят на работа и така разнасят заразата“, допълни тя.

          Лекарите съветват хората, които изпитват неразположение, да останат у дома, за да се предотврати разпространението на вирусите и да се предпазят най-уязвимите групи от обществото.

