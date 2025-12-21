Перник на върха на грипната вълна: най-висока заболеваемост от грип в страната

Перник се оказа лидер по заболеваемост от грип в България, като статистиката сочи 240 болни на 100 000 души, което е два пъти повече от средното за страната. Д-р Емилия Атанасова от Вътрешното отделение на местната болница обясни основните причини за този неочакван пик в заболеваемостта и сподели какви са рисковете за пациентите.
- Реклама -
Независимо от наближаващите празници и ваканционен режим, здравната система в Перник остава под сериозен натиск. Болницата отчита едновременно нарастващ брой случаи на грип и COVID-19, като разликата между симптомите на двете заболявания е все по-трудно разпознаваема.
Тя добави, че почти 90% от пациентите са именно хора от тази възрастова група, които често не са ваксинирани и не получават нужната грижа.
Причината за толкова висока заболеваемост в Перник е ежедневното пътуване на много хора до София и други градове, което води до срещи с много хора. Според д-р Атанасова, липсата на адекватна самоизолация при симптоми е основен фактор за разпространението на вируса.
Лекарите съветват хората, които изпитват неразположение, да останат у дома, за да се предотврати разпространението на вирусите и да се предпазят най-уязвимите групи от обществото.
Перник се оказа лидер по заболеваемост от грип в България, като статистиката сочи 240 болни на 100 000 души, което е два пъти повече от средното за страната. Д-р Емилия Атанасова от Вътрешното отделение на местната болница обясни основните причини за този неочакван пик в заболеваемостта и сподели какви са рисковете за пациентите.
- Реклама -
Независимо от наближаващите празници и ваканционен режим, здравната система в Перник остава под сериозен натиск. Болницата отчита едновременно нарастващ брой случаи на грип и COVID-19, като разликата между симптомите на двете заболявания е все по-трудно разпознаваема.
Тя добави, че почти 90% от пациентите са именно хора от тази възрастова група, които често не са ваксинирани и не получават нужната грижа.
Причината за толкова висока заболеваемост в Перник е ежедневното пътуване на много хора до София и други градове, което води до срещи с много хора. Според д-р Атанасова, липсата на адекватна самоизолация при симптоми е основен фактор за разпространението на вируса.
Лекарите съветват хората, които изпитват неразположение, да останат у дома, за да се предотврати разпространението на вирусите и да се предпазят най-уязвимите групи от обществото.