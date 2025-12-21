НА ЖИВО
      неделя, 21.12.25
          Пожар в подстанция остави 130 000 жители на Сан Франциско без ток

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 20 декември част от Сан Франциско бе потопена в тъмнина след мащабно прекъсване на електрозахранването, което засегна около 130 000 жители. Прекъсването, причинено от пожар в подстанция, остави големи части от града без ток за няколко часа, нарушавайки нормалния ритъм на ежедневието.

          Основният доставчик на електрическа енергия, компанията Pacific Gas & Electric, потвърди, че до 21:00 часа местно време на 20 декември, електрозахранването е възстановено за около 90 000 домакинства. Очаква се токът да бъде пуснат за останалите 40 000 клиенти през нощта.

          Големи части от технологичния хъб на Западното крайбрежие, в който живеят над 800 000 души, останаха без ток. Прекъсването на електричеството доведе до сериозни смущения в обществения транспорт, а в съботния ден за коледно пазаруване много светофари спряха да работят.

          Краматорск остана без ток Краматорск остана без ток

          „Знам, че това беше тежък ден“, заяви кметът на Сан Франциско Даниел Лъри в видео съобщение.

          „Това е напредък във възстановяването на електрозахранването, но за онези от вас, които все още нямат ток, искаме да сме сигурни, че сте в безопасност и да ви насърчим да проверите как са вашите съседи“, добави той.

          Градските служби, включително полицията и пожарната, бяха изпратени на място, като жителите бяха призовани да останат у дома, ако е възможно. Множество светофари не функционираха, което наложи пътната полиция да регулира движението на ключови кръстовища. Услугата за споделено пътуване с автономни превозни средства Waymo също беше временно спряна.

          Пожарът в подстанцията, който е основната причина за прекъсването на захранването, доведе до прекъсване на електричеството в голям брой търговски райони, които по принцип са изключително оживени по време на празничния сезон. Много магазини бяха принудени да затворят за деня, оставяйки райони като търговските улици необичайно тихи.

          „Рязкото намаляване на клиентите в разгара на Коледа беше опустошително за бизнеса“, заяви управител на магазин за домашни стоки.

