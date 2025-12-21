Пожар в подстанция остави 130 000 жители на Сан Франциско без ток

На 20 декември част от Сан Франциско бе потопена в тъмнина след мащабно прекъсване на електрозахранването, което засегна около 130 000 жители. Прекъсването, причинено от пожар в подстанция, остави големи части от града без ток за няколко часа, нарушавайки нормалния ритъм на ежедневието.
Основният доставчик на електрическа енергия, компанията Pacific Gas & Electric, потвърди, че до 21:00 часа местно време на 20 декември, електрозахранването е възстановено за около 90 000 домакинства. Очаква се токът да бъде пуснат за останалите 40 000 клиенти през нощта.
Големи части от технологичния хъб на Западното крайбрежие, в който живеят над 800 000 души, останаха без ток. Прекъсването на електричеството доведе до сериозни смущения в обществения транспорт, а в съботния ден за коледно пазаруване много светофари спряха да работят.
Градските служби, включително полицията и пожарната, бяха изпратени на място, като жителите бяха призовани да останат у дома, ако е възможно. Множество светофари не функционираха, което наложи пътната полиция да регулира движението на ключови кръстовища. Услугата за споделено пътуване с автономни превозни средства Waymo също беше временно спряна.
Пожарът в подстанцията, който е основната причина за прекъсването на захранването, доведе до прекъсване на електричеството в голям брой търговски райони, които по принцип са изключително оживени по време на празничния сезон. Много магазини бяха принудени да затворят за деня, оставяйки райони като търговските улици необичайно тихи.
