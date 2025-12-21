Ролята на съвременните материали за прехода на ЕС към въглеродно неутрална икономика

Съвременните материали играят ключова роля за прехода на Европейския съюз към въглеродно неутрална икономика, като не само повишават конкурентоспособността на Съюза, но и подпомагат устойчивия растеж. Изследване, представено от Съвместния изследователски център на ЕС, показва, че въпреки силните иновации в традиционните технологии, ЕС може да укрепи своите позиции в областта на съвременните материали, ако по-добре използва вече съществуващите си способности. Биоматериали, стъкло и цименти са откроени като области с голям потенциал за растеж.

Съвременни материали се отнасят до вещества с подобрени характеристики, които са създадени с цел да имат специфични функции, като например висока топлинна устойчивост или електропроводимост. Те са критични за внедряването на възобновяеми енергийни източници, подобряването на индустриалните процеси и за новаторски решения в енергетиката, биотехнологиите и транспорта.

Докладът на Съвместния изследователски център оценява как ЕС може да използва своите текущи компетенции за развитие на нови технологии и иновации, включително в биоматериали, стъкло и цименти, които могат да донесат значителни иновации и да стимулират устойчивото развитие.

Патентна активност показва, че САЩ, Китай и ЕС доминират в глобалния технологичен ландшафт, но ЕС изостава от тези две икономики в ключови области. Технологиите, свързани с човешките нужди и физиката, като биоматериали и нови материали за строителството, се очаква да бъдат доминирани от ЕС, като има над 50% вероятност за иновации в тези области.

Въпреки това, ЕС трябва да се фокусира върху нанотехнологиите, където Китай е лидер, за да не изостане напълно в областта на разрушителните технологии, които играят ключова роля в цифровата трансформация.

Изследването подчертава важността на съвременните материали в контекста на по-широките усилия на ЕС за декарбонизация, намаляване на зависимостите и устойчив икономически растеж. Анализът предоставя конкретни насоки за разработване на нови политики и засилване на европейската конкурентоспособност в тези стратегически сектори.