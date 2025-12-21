НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Русия изпитва икономически затруднения, но Кремъл вероятно ще продължи войната

          0
          22
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Русия се сблъсква с нарастващи икономически затруднения, включително ускорена инфлация, раздуващ се бюджетен дефицит и спадащи приходи от петрол и природен газ. Икономическият растеж също е забавен, но анализатори смятат, че Кремъл разполага с ресурси да издържи още години при сегашния интензитет на войната и действието на западните санкции.

          - Реклама -

          Мария Снеговая, старши научен сътрудник по въпросите на Русия, отбелязва, че икономиката сама по себе си няма да пречупи системата на Кремъл. Според нея ситуацията не е катастрофална и Русия може да продължи войната в следващите 3 до 5 години. Ричард Конъли, старши сътрудник в Кралския институт за отбранителни изследвания, подчертава, че западните санкции не са нанесли сериозен удар върху икономиката на Русия, ориентирана към енергийния сектор.

          Военни разходи са нараснали значително, и правителството е принудено да увеличи данъците – корпоративни, подоходни и за добавената стойност – за да финансира рекордните разходи за отбрана. Въпреки високата инфлация, в Русия не се наблюдава масово обществено недоволство, което може да се обясни с репресивната среда и пропагандата, както и с традиционно висока инфлация в постсъветския период.

          Военни „печеливши“ – отбранителни компании и работници в индустрията – създават нови икономически групи, които облекчават обществения натиск върху властта. Признаците за икономически напредък се наблюдават и в селските райони, благодарение на възнагражденията за военнослужещи и компенсациите за техните семейства.

          Но въпреки тези усилия, Русия вече е използвала значителна част от средствата в Фонда за национално благосъстояние, като ликвидните активи са намалели с 57 процента от началото на войната. Тези проблеми могат да доведат до сериозни съкращения на социалните програми, които ще се усетят от населението.

          Нови санкции на САЩ и Великобритания срещу руски петролни компании увеличават разходите за заобикаляне на ограниченията, като затрудняват руската икономика и увеличават цената на износа. Това поставя нов натиск върху Кремъл, тъй като всяка нова мярка прави заобикалянето на санкциите все по-скъпо.

          Русия се сблъсква с нарастващи икономически затруднения, включително ускорена инфлация, раздуващ се бюджетен дефицит и спадащи приходи от петрол и природен газ. Икономическият растеж също е забавен, но анализатори смятат, че Кремъл разполага с ресурси да издържи още години при сегашния интензитет на войната и действието на западните санкции.

          - Реклама -

          Мария Снеговая, старши научен сътрудник по въпросите на Русия, отбелязва, че икономиката сама по себе си няма да пречупи системата на Кремъл. Според нея ситуацията не е катастрофална и Русия може да продължи войната в следващите 3 до 5 години. Ричард Конъли, старши сътрудник в Кралския институт за отбранителни изследвания, подчертава, че западните санкции не са нанесли сериозен удар върху икономиката на Русия, ориентирана към енергийния сектор.

          Военни разходи са нараснали значително, и правителството е принудено да увеличи данъците – корпоративни, подоходни и за добавената стойност – за да финансира рекордните разходи за отбрана. Въпреки високата инфлация, в Русия не се наблюдава масово обществено недоволство, което може да се обясни с репресивната среда и пропагандата, както и с традиционно висока инфлация в постсъветския период.

          Военни „печеливши“ – отбранителни компании и работници в индустрията – създават нови икономически групи, които облекчават обществения натиск върху властта. Признаците за икономически напредък се наблюдават и в селските райони, благодарение на възнагражденията за военнослужещи и компенсациите за техните семейства.

          Но въпреки тези усилия, Русия вече е използвала значителна част от средствата в Фонда за национално благосъстояние, като ликвидните активи са намалели с 57 процента от началото на войната. Тези проблеми могат да доведат до сериозни съкращения на социалните програми, които ще се усетят от населението.

          Нови санкции на САЩ и Великобритания срещу руски петролни компании увеличават разходите за заобикаляне на ограниченията, като затрудняват руската икономика и увеличават цената на износа. Това поставя нов натиск върху Кремъл, тъй като всяка нова мярка прави заобикалянето на санкциите все по-скъпо.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ролята на съвременните материали за прехода на ЕС към въглеродно неутрална икономика

          Красимир Попов -
          Съвременните материали играят ключова роля за прехода на Европейския съюз към въглеродно неутрална икономика, като не само повишават конкурентоспособността на Съюза, но и подпомагат...
          Война

          САЩ извършиха операция срещу петролен танкер край Венецуела

          Красимир Попов -
          Съединените щати проведоха операция срещу петролен танкер край бреговете на Венецуела в последната стъпка от тяхната кампания за натиск срещу Каракас, съобщава АФП. Това...
          Футбол

          Футболни резултати от събота

          Николай Минчев -
          Англия - Премиър Лийг: Нюкясъл - Челси 2:2 Манчестър Сити - Уест Хям 3:0 Борнемут - Бърнли 1:1 Брайтън - Съндърланд 0:0 Уулвърхямптън - Брентфорд 0:2 Тотнъм - Ливърпул 1:2 Евертън...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions