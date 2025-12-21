Русия изпитва икономически затруднения, но Кремъл вероятно ще продължи войната

Русия се сблъсква с нарастващи икономически затруднения, включително ускорена инфлация, раздуващ се бюджетен дефицит и спадащи приходи от петрол и природен газ. Икономическият растеж също е забавен, но анализатори смятат, че Кремъл разполага с ресурси да издържи още години при сегашния интензитет на войната и действието на западните санкции.

Мария Снеговая, старши научен сътрудник по въпросите на Русия, отбелязва, че икономиката сама по себе си няма да пречупи системата на Кремъл. Според нея ситуацията не е катастрофална и Русия може да продължи войната в следващите 3 до 5 години. Ричард Конъли, старши сътрудник в Кралския институт за отбранителни изследвания, подчертава, че западните санкции не са нанесли сериозен удар върху икономиката на Русия, ориентирана към енергийния сектор.

Военни разходи са нараснали значително, и правителството е принудено да увеличи данъците – корпоративни, подоходни и за добавената стойност – за да финансира рекордните разходи за отбрана. Въпреки високата инфлация, в Русия не се наблюдава масово обществено недоволство, което може да се обясни с репресивната среда и пропагандата, както и с традиционно висока инфлация в постсъветския период.

Военни „печеливши“ – отбранителни компании и работници в индустрията – създават нови икономически групи, които облекчават обществения натиск върху властта. Признаците за икономически напредък се наблюдават и в селските райони, благодарение на възнагражденията за военнослужещи и компенсациите за техните семейства.

Но въпреки тези усилия, Русия вече е използвала значителна част от средствата в Фонда за национално благосъстояние, като ликвидните активи са намалели с 57 процента от началото на войната. Тези проблеми могат да доведат до сериозни съкращения на социалните програми, които ще се усетят от населението.

Нови санкции на САЩ и Великобритания срещу руски петролни компании увеличават разходите за заобикаляне на ограниченията, като затрудняват руската икономика и увеличават цената на износа. Това поставя нов натиск върху Кремъл, тъй като всяка нова мярка прави заобикалянето на санкциите все по-скъпо.