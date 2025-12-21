НА ЖИВО
      неделя, 21.12.25
          Война

          Руски войски са отвлекла 50 цивилни жители на село в Сумска област: били насилствено отведени в Русия

          войници
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 18 декември руски войски отвлекли около 50 цивилни жители на село Храбовске в Сумска област, намиращо се на около 200 метра от руската граница. Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец, жертвите са били държани без достъп до комуникации и при лоши условия, преди да бъдат насилствено отведени в Русия на 20 декември.

          Лубинец е поискал информация от руския комисар по правата на човека за местонахождението на депортираните украинци и техните условия, като настоял за тяхното незабавно връщане в Украйна. Той също така се е свързал с Международния комитет на Червения кръст.

          „Цивилните в района трябва незабавно да се евакуират, тъй като оставайки в зоната на бойни действия, те са в голяма опасност“, подчерта Лубинец, като призова за приемането на закон за задължителна евакуация на деца и възрастни от опасни райони.

          Информацията за отвличането беше потвърдена и от представител на Генералния щаб на Украйна, Дмитро Лиховий. Според него, повечето от отвлечените са възрастни мъже и жени, като една от жените е на 89 години. Почти всички те са отказали да се евакуират в територии, контролирани от Украйна.

          Правоохранителните органи в Украйна са започнали разследване за насилствената депортация на тези цивилни.

