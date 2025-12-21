Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на социалната комисия Деница Сачева коментира политическата ситуация и предстоящите ходове на партията в предаването „Защо, г-н министър“ по bTV.

По отношение на политическото участие на Делян Пеевски, Сачева заяви:

„Г-н Пеевски участва в политиката не защото ГЕРБ избира Пеевски. ДПС-Ново начало е част от политиката, защото има хора, които гласуват за тях. Веднъж влязъл в Народното събрание ние сме длъжни да уважим гласовете на избирателите. С ДПС-Ново начало нямаме еднозначни отношения“.

Деница Сачева анализира управлението, като посочи, че

„свръхамбицията на правителството се е сблъскала със свръхамбицията на опозицията“.

Според нея ГЕРБ е играла ролята на спойка в управляващата коалиция, като партията се е стремяла към решителни стъпки за напредък по стратегическите приоритети – Шенген, еврозоната, борбата с контрабандата и Плана за възстановяване и устойчивост.

Относно участието си в консултациите при президента Румен Радев, Сачева уточни, че е отишла сама поради решение на националния съвет на партията.

„Когато една жена се явява някъде сама е предизвикателство за смелост към опонента. Румен Радев не е нов за политиката, той от 9 години е президент и церемониал в президентската институция. Румен Радев никога не се е чувствал отговорно като президент и никога не направи нещо, с което да обедини хора. Крайно време е да престане да се крие в удобството на президентството“, коментира тя.

Депутатът изрази мнение, че държавният глава няма да постигне пълно мнозинство, ако реши да навлезе на политическия терен.

„Ние не се страхуваме от него и не се страхуваме да се явяваме на нови избори“, подчерта Сачева.

Тя прогнозира, че нито една политическа сила няма да разполага с пълно мнозинство в следващото 52-ро Народно събрание.

Сачева бе категорична относно ролята на председателя на 51-ото Народно събрание в служебната власт, като заяви, че Рая Назарян „няма да приеме да е служебен премиер“. Аргументът на ГЕРБ е, че организацията на изборите изисква безпристрастност и обективност, без „сянка за свързаност за определена политическа партия“. Сачева определи т.нар. „домова книга“ за избор на служебен министър-председател като „неудачна“, но подчерта, че отговорността за избора е в полето на Румен Радев.

В разговора бе засегната и темата за Бюджет 2026, като Сачева обясни провала му с това, че

„математически възможност се сблъска с политически невъзможното“.

Според нея, ако ГЕРБ е съставяла бюджета самостоятелно, той е щял да изглежда различно.

По повод рисковете от надценяване на приходите и липсата на увеличение на доходите, тя насочи недоволните към бившия финансов министър:

„Тя призова всички хора, които няма да си получат увеличението на заплатите и пенсиите, да се обърна към лидера на ‘Продължаваме промяната’ (ПП) и бивш финансов министър Асен Василев“.

В заключение Сачева заяви: