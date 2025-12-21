Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на социалната комисия Деница Сачева коментира политическата ситуация и предстоящите ходове на партията в предаването „Защо, г-н министър“ по bTV.
По отношение на политическото участие на Делян Пеевски, Сачева заяви:
Деница Сачева анализира управлението, като посочи, че
Според нея ГЕРБ е играла ролята на спойка в управляващата коалиция, като партията се е стремяла към решителни стъпки за напредък по стратегическите приоритети – Шенген, еврозоната, борбата с контрабандата и Плана за възстановяване и устойчивост.
Относно участието си в консултациите при президента Румен Радев, Сачева уточни, че е отишла сама поради решение на националния съвет на партията.
Депутатът изрази мнение, че държавният глава няма да постигне пълно мнозинство, ако реши да навлезе на политическия терен.
Тя прогнозира, че нито една политическа сила няма да разполага с пълно мнозинство в следващото 52-ро Народно събрание.
Сачева бе категорична относно ролята на председателя на 51-ото Народно събрание в служебната власт, като заяви, че Рая Назарян „няма да приеме да е служебен премиер“. Аргументът на ГЕРБ е, че организацията на изборите изисква безпристрастност и обективност, без „сянка за свързаност за определена политическа партия“. Сачева определи т.нар. „домова книга“ за избор на служебен министър-председател като „неудачна“, но подчерта, че отговорността за избора е в полето на Румен Радев.
В разговора бе засегната и темата за Бюджет 2026, като Сачева обясни провала му с това, че
Според нея, ако ГЕРБ е съставяла бюджета самостоятелно, той е щял да изглежда различно.
По повод рисковете от надценяване на приходите и липсата на увеличение на доходите, тя насочи недоволните към бившия финансов министър:
В заключение Сачева заяви: