САЩ извършиха операция срещу петролен танкер край Венецуела

Съединените щати проведоха операция срещу петролен танкер край бреговете на Венецуела в последната стъпка от тяхната кампания за натиск срещу Каракас, съобщава АФП. Това е вторият подобен инцидент за последните две седмици и следва блокадата, обявена от президента Доналд Тръмп срещу санкционирани петролни кораби, насочващи се към Венецуела или напускащи страната.

Операцията е била извършена в международни води с подкрепата на американските въоръжени сили. Танкерът, който е с панамски флаг, е бил заподозрян в превозване на венецуелски петрол, а съобщенията сочат, че той е бил на път към други държави. Въпреки това, засега не е ясно дали задържаният кораб е бил под американски санкции.

Пентагонът прехвърли въпросите към Белия дом, но не последва незабавен отговор. На 10 декември американските сили вече задържаха друг петролен танкер, участвал в транспортирането на санкциониран венецуелски петрол към Иран.

През последните месеци, САЩ увеличават военното си присъствие в Карибския регион под претекст за борба с наркотрафика, като основен фокус е поставен върху Венецуела. В момента в региона действат 11 американски военни кораба, включително най-големият самолетоносач в света и други военни средства.

От венецуелска страна тези действия се възприемат като част от кампанията за отстраняване на президента Николас Мадуро, който е смятан за нелегитимен от Вашингтон, а също така и като опит за кражба на венецуелски петрол.

САЩ също така извършват въздушни удари срещу предположителни лодки на наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан, като тези операции са предизвикали сериозни критики за законността им, особено след като по време на тях са загинали над 100 души.