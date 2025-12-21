САЩ, Катар, Египет и Турция призовават за спазване на примирието в Газа

Съединените щати, заедно с Катар, Египет и Турция, призоваха страните по примирието в Газа да спазват поетите ангажименти и да проявят сдържаност, след проведени разговори в Маями, съобщи специалният пратеник на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф.

В срещата, в която участваха високопоставени представители на четирите държави, беше обсъден първият етап от примирието, влязло в сила на 10 октомври. В изявление, публикувано от Уиткоф в социалната мрежа X, се подчерта пълната подкрепа за 20-точковия мирен план на президента Тръмп и беше отправен призив към всички страни да изпълняват задълженията си, да се въздържат от ескалация и да съдействат на механизмите за наблюдение.

Разговорите се провеждат на фона на продължаващо напрежение, като гражданската защита в Газа съобщи за шестима загинали при израелски обстрел на убежище на 19 декември. Така броят на палестинците, убити от израелски огън след влизането в сила на примирието, нарасна на 400. Израел обвинява „Хамас“ в нарушения на примирието, като армията съобщи за трима загинали свои военнослужещи от октомври насам.

В съвместното изявление се отчита напредъкът, постигнат в първия етап на споразумението, включително разширяване на хуманитарната помощ, връщане на телата на заложници и частично изтегляне на сили. Подчертава се необходимостта от бързо създаване и въвеждане в действие на преходна администрация, която да поеме управлението на палестинската територия в рамките на втория етап на договореностите.

Според условията на споразумението Израел трябва да се изтегли от позициите си в Газа, а управлението на района да бъде поето от временна администрация, вместо от „Хамас“, като международни сили ще осигуряват стабилизацията на територията. Държавният секретар на САЩ, Марко Рубио, изрази надежда, че други държави ще се включат с военен контингент в стабилизационните сили, като същевременно подчерта, че процесът ще бъде застрашен от провал, ако не се постигне разоръжаване на „Хамас“.