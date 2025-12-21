Сенатор Линдзи Греъм обвини „Хамас“ и „Хизбула“ в превъоръжаване по време на посещение в Израел

Американският сенатор Линдзи Греъм обвини „Хамас“ и „Хизбула“, че се превъоръжават, по време на посещение в Израел. Той заяви, че палестинската ислямистка групировка също така укрепва властта си в ивицата Газа, предаде АФП.

- Реклама -

След две години война между Израел и „Хамас“ в палестинската територия, от октомври насам се спазва крехко примирие, въпреки че двете страни си разменят обвинения в нарушения.

Отделно примирие между Израел и ливанското движение „Хизбула“ влезе в сила през ноември 2024 г. след повече от година на военни действия, въпреки че Израел продължава да нанася удари по ливанска територия.

Израел е поставил разоръжаването на двете съюзнически на неговия основен враг Иран формирования като ключово условие за постигане на траен мир.

„Моето впечатление е, че „Хамас“ не се разоръжава, а се превъоръжава“, заяви Греъм във видеоизявление, разпространено от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

„Имам впечатлението, че те се опитват да консолидират властта си и не възнамеряват да я отстъпят в Газа“, каза още сенаторът.

Републиканецът от Южна Каролина – твърд съюзник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който помогна за посредничеството при примирието в Газа – добави, че според него и „Хизбула“ се стреми да се превъоръжи.

„Имам впечатлението, че „Хизбула“ се опитва да се сдобие с още оръжия… Това не е приемлив резултат“, каза той.

„И по двата въпроса сте прав“, отговори Нетаняху, като нарече сенатора „голям приятел на Израел“.

Изявленията на Греъм бяха направени ден след като посредниците – Съединените щати, Катар, Египет и Турция – призоваха двете страни във войната в Газа да спазват примирието.

Посредниците настояват за прилагането на втората фаза на примирието, която предвижда изтегляне на израелските сили от Газа, създаване на временна власт за управление на територията вместо „Хамас“ и разполагане на международни стабилизационни сили.

Втората фаза включва и демилитаризация на палестинската територия, включително разоръжаването на „Хамас“.

„Хамас“ от своя страна призова посредниците и Вашингтон да спрат израелските „нарушения“ на примирието.