          Шведската академия обяви оттеглянето на Матс Малм и новото назначение на Ингрид Карлберг

          Шведската академия обяви, че Матс Малм, който бе постоянен секретар на институцията през последните седем години, ще се оттегли от поста си през юни 2026 г.. На негово място ще бъде назначена Ингрид Карлберг, писател и журналист, която също е член на Академията.

          Малм, който пое ръководството на Академията през юни 2019 г., посочи, че след седем години е време да предаде щафетата. Той подчерта, че е имал привилегията да работи като постоянен секретар и че мандатът му е бил разумен срок, в рамките на който е осигурил плавно предаване на отговорностите.

          Когато Малм поема поста, Академията се намираше в дълбока криза, предизвикана от скандал, свързан с Жан-Клод Арно, съпруг на академичката Катарина Фростенсон, който бе осъден за изнасилване. Този скандал доведе до безпрецедентното отлагане на Нобеловата награда за литература за 2018 г., първото такова решение за последните 70 години. Вследствие на разногласията, седем членове на Академията напуснаха, включително тогавашният постоянен секретар Сара Даниус.

          По време на своя мандат Малм успя да възстанови репутацията на институцията, въведе реформи, добави нови членове и промени в устава, както и пое ангажимент за разширяване на географския и езиковия обхват на Нобеловата награда.

          Ингрид Карлберг изрази благодарността си за доверието, гласувано ѝ от Академията, и заяви, че приема новата си роля с радост и чувство за отговорност.

