Смърт на българин в САЩ: Конгресмени настояват за разследване на условията в ареста

Трагичната смърт на българския гражданин Ненчо Ганчев в миграционен арест край Болдуин, щата Мичиган, предизвика широка обществена реакция и намеса на американски политици. 56-годишният Ненчо Ганчев от Карлово беше задържан на 23 септември като част от операция „Midway Blitz“, при която бяха арестувани над 3000 мигранти.

Според близки на семейството, Ганчев е бил задържан по време на интервю за зелена карта, което се оказа последният път, когато съпругата му го е виждала жив.

Официалните власти твърдят, че смъртта вероятно е настъпила по естествен път, но две жени конгресмени вече настояват за пълно разследване. Причината за тяхното настояване са сериозни сигнали за нарушения на човешките права в миграционния център, в който Ганчев е бил задържан.

Нечовешки условия и липса на медицинска помощ

Нови данни по случая насочват вниманието към изключително тежките условия в ареста, където Ненчо Ганчев е прекарал близо три месеца. Според сигналите, условията в затвора са били нечовешки – ниски температури, недостатъчно и некачествено хранене, нехигиенични условия и затруднен достъп до медицински грижи.

Близки на Ганчев твърдят, че той е страдал от диабет тип 2. Тялото му било открито в безсъзнание по време на рутинна проверка в понеделник вечерта.

Ненчо Ганчев е живял в САЩ повече от 30 години и е бил собственик на малка транспортна компания. Въпреки че властите посочват стари арести за дребни престъпления отпреди 17 години, той не е имал сериозни осъждания.

Съпругата на починалия е наела адвокат и очаква окончателните резултати от аутопсията, които ще покажат дали лошите условия в ареста са били основната причина за смъртта на Ненчо Ганчев.