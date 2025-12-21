НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Стоунхендж събра хиляди посетители за празника на зимното слънцестоене (ВИДЕО + СНИМКИ)

          0
          0
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Хиляди се събраха около Стоунхендж в Англия, за да отпразнуват зимното слънцестоене, като танцуваха и аплодираха, облечени в различни костюми в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия. Много от присъстващите считат това за духовно преживяване и правят поклонение към древния паметник всяко лято и зима.

          - Реклама -

          Стоунхендж, който се смята, че датира между 5000 и 3500 години, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето.

          Зимното слънцестоене е моментът, в който Слънцето прави най-късата си и най-ниска дъга, след което започва да се издига и дните стават все по-дълги до края на юни.

          Хиляди се събраха около Стоунхендж в Англия, за да отпразнуват зимното слънцестоене, като танцуваха и аплодираха, облечени в различни костюми в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия. Много от присъстващите считат това за духовно преживяване и правят поклонение към древния паметник всяко лято и зима.

          - Реклама -

          Стоунхендж, който се смята, че датира между 5000 и 3500 години, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето.

          Зимното слънцестоене е моментът, в който Слънцето прави най-късата си и най-ниска дъга, след което започва да се издига и дните стават все по-дълги до края на юни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Смърт на българин в САЩ: Конгресмени настояват за разследване на условията в ареста

          Дамяна Караджова -
          Трагичната смърт на българския гражданин Ненчо Ганчев в миграционен арест край Болдуин
          Свят

          Липсващи файлове с Тръмп и Епстийн предизвикват спекулации за прикритие

          Дамяна Караджова -
          Министерството на правосъдието на Съединените щати е изправено пред сериозни правни последици за публикуването
          Общество

          Американската брегова охрана задържа втори петролен танкер пътуващ от Венецуела

          Дамяна Караджова -
          Съединените щати заловиха втори петролен танкер, който пътуваше от Венецуела. Операцията е проведена от американската брегова охрана в международни води

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions