Стоунхендж събра хиляди посетители за празника на зимното слънцестоене (ВИДЕО + СНИМКИ)

Хиляди се събраха около Стоунхендж в Англия, за да отпразнуват зимното слънцестоене, като танцуваха и аплодираха, облечени в различни костюми в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия. Много от присъстващите считат това за духовно преживяване и правят поклонение към древния паметник всяко лято и зима.
Stonehenge Winter Solstice Celebrations 🙏😍 pic.twitter.com/tiLMd2Yj77— Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) December 21, 2025
Стоунхендж, който се смята, че датира между 5000 и 3500 години, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето.
Stonehenge Winter Solstice Celebrations 🙏😍 pic.twitter.com/wcU7iYp68W— Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) December 21, 2025
Зимното слънцестоене е моментът, в който Слънцето прави най-късата си и най-ниска дъга, след което започва да се издига и дните стават все по-дълги до края на юни.
Happy winter solstice from Stonehenge ☀️— Stonehenge (@EH_Stonehenge) December 21, 2025
This morning, we welcomed around 8.5k people to celebrate the year’s shortest day and the promise of longer days ahead. We live-streamed the celebrations, with over 242k views from around the world. pic.twitter.com/72zA31P6sI