Васил Терзиев: Подкрепям Любо Пенев като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет

Кметът на София – Васил Терзиев, се включи в благотворителния турнир в подкрепа на родната легенда Любослав Пенев. Един от най-успешните футболисти в историята на България страда от онкологично заболяване, което се е обострило през последните седмици. Поради тази причина се събират средства за лечението на голаджията.

- Реклама -

“Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас”, сподели Терзиев пред медиите.

“Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Изключително се радвам, че толкова много отбори има. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел”, добави той.