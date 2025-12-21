НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Васил Терзиев: Подкрепям Любо Пенев като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет

          Градоначалникът се включи в благотворителния турнир в подкрепа на родната легенда

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Кметът на София – Васил Терзиев, се включи в благотворителния турнир в подкрепа на родната легенда Любослав Пенев. Един от най-успешните футболисти в историята на България страда от онкологично заболяване, което се е обострило през последните седмици. Поради тази причина се събират средства за лечението на голаджията. 

          - Реклама -

          “Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас”, сподели Терзиев пред медиите.

          “Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Изключително се радвам, че толкова много отбори има. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел”, добави той.

          Кметът на София – Васил Терзиев, се включи в благотворителния турнир в подкрепа на родната легенда Любослав Пенев. Един от най-успешните футболисти в историята на България страда от онкологично заболяване, което се е обострило през последните седмици. Поради тази причина се събират средства за лечението на голаджията. 

          - Реклама -

          “Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас”, сподели Терзиев пред медиите.

          “Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Изключително се радвам, че толкова много отбори има. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел”, добави той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Зеленчуци за стотинки: как супермаркетите привличат клиенти за Коледа във Великобритания

          Дамяна Караджова -
          Коледната надпревара за клиенти в английските супермаркети вече е в разгара си и доведе до рекордни намаления.
          Война

          САЩ, Катар, Египет и Турция призовават за спазване на примирието в Газа

          Красимир Попов -
          Съединените щати, заедно с Катар, Египет и Турция, призоваха страните по примирието в Газа да спазват поетите ангажименти и да проявят сдържаност, след проведени...
          Политика

          Русия изпитва икономически затруднения, но Кремъл вероятно ще продължи войната

          Красимир Попов -
          Русия се сблъсква с нарастващи икономически затруднения, включително ускорена инфлация, раздуващ се бюджетен дефицит и спадащи приходи от петрол и природен газ. Икономическият растеж...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions