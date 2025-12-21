НА ЖИВО
          Васил Терзиев: Търсим оптималния вариант за стадион „Георги Аспарухов"

          "Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира през следващите години" - уточни кметът

          Кметът на София – Васил Терзиев, постави висока обществена оценка на стадион „Георги Аспарухов“. Според него се касае за важен проект за града и вярва, че ще се осъществи. 

          “За момента няма развитие по стадион „Георги Аспарухов“. Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира през следващите години”, сподели Терзиев, който се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев.

          “Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента. Търсим оптималния вариант”, добави кметът на София.

          “Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове”, обясни Терзиев.

