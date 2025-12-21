НА ЖИВО
          Започна мащабна кампания за премахване на незаконни сметища в цялата страна: Първата стъпка – 70 тона събрани отпадъци

          Дамяна Караджова
          Националната кампания за премахване на незаконни сметища започна в Мъглиж, като само за един ден доброволци и партньори събраха 70 тона отпадъци в и около квартал „Свобода“. Инициативата е организирана от неправителствената организация „Българска природа“ и Българския ловно-рибарски съюз и ще продължи в цялата страна през следващите 5 години. Очаква се количеството на събраните отпадъци да достигне 200 тона в рамките на няколко дни.

          „Колкото повече такива кампании организираме, толкова повече ще внушим на жителите, особено в ромските квартали и махали, че трябва да пазят чистота. Контейнери има навсякъде в квартал „Свобода“, който наброява 1100 души. Смятам, че активирането на младите хора в почистването ще им създаде по-добра култура и усещане, че трябва да пазят мястото, в което живеят“, коментира Д-р Душо Гавазов, кмет на Община Мъглиж.

          Националната кампания за премахване на незаконни сметища започна в Мъглиж, като само за един ден доброволци и партньори събраха 70 тона отпадъци в и около квартал „Свобода“. Инициативата е организирана от неправителствената организация „Българска природа“ и Българския ловно-рибарски съюз и ще продължи в цялата страна през следващите 5 години. Очаква се количеството на събраните отпадъци да достигне 200 тона в рамките на няколко дни.

          „Колкото повече такива кампании организираме, толкова повече ще внушим на жителите, особено в ромските квартали и махали, че трябва да пазят чистота. Контейнери има навсякъде в квартал „Свобода“, който наброява 1100 души. Смятам, че активирането на младите хора в почистването ще им създаде по-добра култура и усещане, че трябва да пазят мястото, в което живеят“, коментира Д-р Душо Гавазов, кмет на Община Мъглиж.

