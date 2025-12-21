Започна мащабна кампания за премахване на незаконни сметища в цялата страна: Първата стъпка – 70 тона събрани отпадъци

Националната кампания за премахване на незаконни сметища започна в Мъглиж, като само за един ден доброволци и партньори събраха 70 тона отпадъци в и около квартал „Свобода“. Инициативата е организирана от неправителствената организация „Българска природа“ и Българския ловно-рибарски съюз и ще продължи в цялата страна през следващите 5 години. Очаква се количеството на събраните отпадъци да достигне 200 тона в рамките на няколко дни.

- Реклама -