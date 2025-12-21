Заради замърсяването на въздуха в София продължава мярката за зелен билет

Заради прогнозата за мъгли и повишени нива на фини прахови частици, в София отново ще бъде в сила т.нар. зелен билет. Мярката ще остане активна и утре. Зелен билет на стойност 1 лев може да се използва в наземния градски транспорт и метрото, с изключение на нощните линии.

- Реклама -

Целта на мярката е да се намали замърсяването и да се насърчи използването на обществения транспорт вместо личните автомобили. Столичната община призовава гражданите, особено в дни с прогноза за мъгли и високи нива на замърсители във въздуха, да ограничат употребата на лични автомобили.

Остава в сила и забраната за горене на отпадъци. Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на телефон 112 или към Столичния инспекторат.

Зеленият билет важи за целия ден и може да бъде закупен по различни начини: чрез банкова карта в превозното средство, от шофьорите, онлайн през сайта на Центъра за градска мобилност или от касите на градския транспорт.

Според данни на Столичната община, през вчерашния ден са продадени над 75 000 зелени билета. Мярката продължава да привлича все повече хора, които избират по-екологичния начин за придвижване.