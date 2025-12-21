НА ЖИВО
          Заради замърсяването на въздуха в София продължава мярката за зелен билет

          0
          32
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заради прогнозата за мъгли и повишени нива на фини прахови частици, в София отново ще бъде в сила т.нар. зелен билет. Мярката ще остане активна и утре. Зелен билет на стойност 1 лев може да се използва в наземния градски транспорт и метрото, с изключение на нощните линии.

          Целта на мярката е да се намали замърсяването и да се насърчи използването на обществения транспорт вместо личните автомобили. Столичната община призовава гражданите, особено в дни с прогноза за мъгли и високи нива на замърсители във въздуха, да ограничат употребата на лични автомобили.

          Остава в сила и забраната за горене на отпадъци. Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на телефон 112 или към Столичния инспекторат.

          Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет

          Зеленият билет важи за целия ден и може да бъде закупен по различни начини: чрез банкова карта в превозното средство, от шофьорите, онлайн през сайта на Центъра за градска мобилност или от касите на градския транспорт.

          Според данни на Столичната община, през вчерашния ден са продадени над 75 000 зелени билета. Мярката продължава да привлича все повече хора, които избират по-екологичния начин за придвижване.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Акция на гранична полиция разкриха престъпна група за канабис край Благоевград (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          На 17 декември Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Кюстендил проведе успешна специализирана операция за неутрализиране на престъпна група
          Общество

          Започна мащабна кампания за премахване на незаконни сметища в цялата страна: Първата стъпка – 70 тона събрани отпадъци

          Дамяна Караджова -
          Националната кампания за премахване на незаконни сметища започна в Мъглиж, като само за един ден доброволци и партньори събраха 70 тона отпадъци
          Свят

          Липсващи файлове с Тръмп и Епстийн предизвикват спекулации за прикритие

          Дамяна Караджова -
          Министерството на правосъдието на Съединените щати е изправено пред сериозни правни последици за публикуването

