      неделя, 21.12.25
          Зеленчуци за стотинки: как супермаркетите привличат клиенти за Коледа във Великобритания

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Коледната надпревара за клиенти в английските супермаркети вече е в разгара си и доведе до рекордни намаления. Зеленчуци, които традиционно присъстват на празничната трапеза, се продават на символични цени – от 5 пенса или около 11 стотинки за килограм.

          Празничното пазаруване във Великобритания тази година започна по-рано, след като Централната банка на Англия понижи основния лихвен процент до 3,75% – най-ниското му ниво от близо три години. Това означава по-ниски вноски по кредитите и повече свободни средства за домакинствата.

          Експресни проучвания показват, че британците се готвят да похарчат над 24 млрд. паунда за Коледа – с 3,5% повече спрямо миналата година. Именно за тези пари търговските вериги водят ожесточена ценова битка.

          Всички големи супермаркети пуснаха празнични зеленчуци на цени между 5 и 15 пенса – или между 11 и 33 стотинки. В някои магазини се наложи въвеждането на ограничения от по 4 или 8 опаковки от продукт за клиент заради засиления интерес към промоциите.

          Срещу драстичните намаления се обяви Фермерският съюз, който предупреди, че те създават погрешна представа за реалната себестойност на британските зеленчуци. От търговските вериги обаче увериха, че намаленията са изцяло за тяхна сметка и производителите получават пълната цена за продукцията си. Така, по думите им, няма ощетени – а само повече подкрепа за хората в сезона на коледните разходи.

