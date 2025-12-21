Зимното слънцестоене настъпи: днес е най-късият ден

Астрономическата зима започва днес в 17:03 часа – в деня на зимното слънцестоене, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

- Реклама -

Зимното слънцестоене отбелязва най-късия ден в годината в Северното полукълбо и съответно най-дългия в Южното. От този момент нататък дните постепенно започват да нарастват, макар и почти незабележимо в началото.

В София днес слънцето изгря в 7:54 часа и ще залезе в 16:56 часа. Продължителността на деня е едва девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения климатичен пояс, редом с пролетта, лятото и есента. В астрономически смисъл тя започва със зимното слънцестоене – около 21 декември в Северното полукълбо и около 21 юни в Южното.

Краят на зимата настъпва с пролетното равноденствие – около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември в Южното.

Именно през зимния сезон се измерват най-ниските температури в годината, а в районите, разположени по-далеч от екватора, зимата често е съпътствана и от значителни снеговалежи.