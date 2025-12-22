100 000 коли напускат София за Коледа, спират тировете по магистралите

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за коледните празници. Най-интензивен ще бъде трафикът по АМ Тракия с около 35 000 превозни средства, следвана от АМ Хемус с 20 000, АМ Струма също с 20 000 и АМ Европа с около 10 000 автомобила.

- Реклама -

Агенция Пътна инфраструктура призовава водачите да пътуват с повишено внимание, със съобразена скорост и с автомобили, подготвени за зимни условия.

За облекчаване на трафика на 23 декември от 14:00 до 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“ и АМ „Струма“ по цялата им дължина, както и по АМ „Хемус“ в участъка от София до пътен възел „Дерманци“. Ограничението важи за превозните средства, излизащи от столицата. Същата мярка ще се прилага и на 30 декември между 14:00 и 20:00 ч.

В последния почивен ден – 4 януари 2026 г., движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде спряно от 12:00 до 20:00 ч. за влизащите към София.

Забраната не се отнася за обществения превоз на пътници. По АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ тя не важи за камиони, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим. По АМ „Тракия“ в участъка между п. в. „Ихтиман“ и п. в. „Вакарел“ изключение е предвидено за превоз на опасни товари в посока София.

В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10:00 и 20:00 ч. ще бъде въведено реверсивно движение по път I-1/E-79 София – Кулата, при връзката с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Ще има две ленти към Кулата и една към София, като при необходимост организацията може да бъде променяна от „Пътна полиция“.

АПИ следи метеорологичните прогнози и е в готовност за обработка на настилките срещу заледяване. Приоритетно ще се поддържат автомагистралите, натоварените първокласни и второкласни пътища и планинските проходи.

Актуална информация за пътната обстановка е достъпна на сайта на АПИ и на телефон 0700 130 20.