      понеделник, 22.12.25
          100 000 коли напускат София за Коледа, спират тировете по магистралите

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за коледните празници. Най-интензивен ще бъде трафикът по АМ Тракия с около 35 000 превозни средства, следвана от АМ Хемус с 20 000, АМ Струма също с 20 000 и АМ Европа с около 10 000 автомобила.

          Агенция Пътна инфраструктура призовава водачите да пътуват с повишено внимание, със съобразена скорост и с автомобили, подготвени за зимни условия.

          За облекчаване на трафика на 23 декември от 14:00 до 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“ и АМ „Струма“ по цялата им дължина, както и по АМ „Хемус“ в участъка от София до пътен възел „Дерманци“. Ограничението важи за превозните средства, излизащи от столицата. Същата мярка ще се прилага и на 30 декември между 14:00 и 20:00 ч.

          В последния почивен ден – 4 януари 2026 г., движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде спряно от 12:00 до 20:00 ч. за влизащите към София.

          Забраната не се отнася за обществения превоз на пътници. По АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ тя не важи за камиони, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим. По АМ „Тракия“ в участъка между п. в. „Ихтиман“ и п. в. „Вакарел“ изключение е предвидено за превоз на опасни товари в посока София.

          В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10:00 и 20:00 ч. ще бъде въведено реверсивно движение по път I-1/E-79 София – Кулата, при връзката с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Ще има две ленти към Кулата и една към София, като при необходимост организацията може да бъде променяна от „Пътна полиция“.

          АПИ следи метеорологичните прогнози и е в готовност за обработка на настилките срещу заледяване. Приоритетно ще се поддържат автомагистралите, натоварените първокласни и второкласни пътища и планинските проходи.

          Актуална информация за пътната обстановка е достъпна на сайта на АПИ и на телефон 0700 130 20.

