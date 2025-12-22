200 000 зелени билета са продадени в София за 3 дни

Около 200 000 „зелени билета“ за пътуване в градския транспорт са продадени само за три дни, съобщиха на брифинг в Столичната община заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.
Мярката беше въведена на 19 декември за дните 20, 21 и 22 декември във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.
Надежда Бобчева подчерта, че Столична община работи по цялостен пакет от мерки за подобряване качеството на въздуха, като припомни, че от 1 декември до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионната зона за движение на автомобили.
Малкият градски ринг, за който важи забрана за автомобили от първа и втора екогрупа, обхваща пространството между бул. „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.
Големият градски ринг, в който е забранено движението на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е ограничен от бул. „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „Пейо Яворов“, „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, „Люба Величкова“, „Сребърна“, „Хенрик Ибсен“, „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“ и бул. „К. Величков“.
От 1 януари 2026 г. влиза в сила и нискоемисионната зона за битово отопление. Забраната за използване на печки на дърва и въглища ще важи за девет столични района – „Средец“, „Красно село“, „Изгрев“, „Илинден“, „Студентски“, „Оборище“, „Възраждане“, „Лозенец“ и „Триадица“, в сгради с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа.