200 000 зелени билета са продадени в София за 3 дни

Около 200 000 „зелени билета“ за пътуване в градския транспорт са продадени само за три дни, съобщиха на брифинг в Столичната община заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

Мярката беше въведена на 19 декември за дните 20, 21 и 22 декември във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.

„От утре се очаква промяна във времето, която ще доведе до изчистване на замърсяването“, коментираха от общината.

Надежда Бобчева подчерта, че Столична община работи по цялостен пакет от мерки за подобряване качеството на въздуха, като припомни, че от 1 декември до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионната зона за движение на автомобили.

„След въвеждането на нискоемисионната зона средно между 1000 и 1500 автомобила на ден навлизат в зоната. Изпратени са около 1100 уведомления, а до момента са връчени 63 акта“, посочи зам.-кметът.

Малкият градски ринг, за който важи забрана за автомобили от първа и втора екогрупа, обхваща пространството между бул. „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

Големият градски ринг, в който е забранено движението на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е ограничен от бул. „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „Пейо Яворов“, „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, „Люба Величкова“, „Сребърна“, „Хенрик Ибсен“, „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

От 1 януари 2026 г. влиза в сила и нискоемисионната зона за битово отопление. Забраната за използване на печки на дърва и въглища ще важи за девет столични района – „Средец“, „Красно село“, „Изгрев“, „Илинден“, „Студентски“, „Оборище“, „Възраждане“, „Лозенец“ и „Триадица“, в сгради с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа.