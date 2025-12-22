НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          200 000 зелени билета са продадени в София за 3 дни

          0
          10
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Около 200 000 „зелени билета“ за пътуване в градския транспорт са продадени само за три дни, съобщиха на брифинг в Столичната община заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

          - Реклама -

          Мярката беше въведена на 19 декември за дните 20, 21 и 22 декември във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.

          „От утре се очаква промяна във времето, която ще доведе до изчистване на замърсяването“, коментираха от общината.

          Надежда Бобчева подчерта, че Столична община работи по цялостен пакет от мерки за подобряване качеството на въздуха, като припомни, че от 1 декември до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионната зона за движение на автомобили.

          „След въвеждането на нискоемисионната зона средно между 1000 и 1500 автомобила на ден навлизат в зоната. Изпратени са около 1100 уведомления, а до момента са връчени 63 акта“, посочи зам.-кметът.

          Малкият градски ринг, за който важи забрана за автомобили от първа и втора екогрупа, обхваща пространството между бул. „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

          Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет

          Големият градски ринг, в който е забранено движението на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е ограничен от бул. „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „Пейо Яворов“, „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, „Люба Величкова“, „Сребърна“, „Хенрик Ибсен“, „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

          От 1 януари 2026 г. влиза в сила и нискоемисионната зона за битово отопление. Забраната за използване на печки на дърва и въглища ще важи за девет столични района – „Средец“, „Красно село“, „Изгрев“, „Илинден“, „Студентски“, „Оборище“, „Възраждане“, „Лозенец“ и „Триадица“, в сгради с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа.

          „Битовото отопление е най-големият замърсител на въздуха – общо 56% от замърсяването, а през зимата до 80% от превишенията на фините прахови частици се дължат именно на него“, напомни Бобчева.

          Около 200 000 „зелени билета“ за пътуване в градския транспорт са продадени само за три дни, съобщиха на брифинг в Столичната община заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

          - Реклама -

          Мярката беше въведена на 19 декември за дните 20, 21 и 22 декември във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.

          „От утре се очаква промяна във времето, която ще доведе до изчистване на замърсяването“, коментираха от общината.

          Надежда Бобчева подчерта, че Столична община работи по цялостен пакет от мерки за подобряване качеството на въздуха, като припомни, че от 1 декември до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионната зона за движение на автомобили.

          „След въвеждането на нискоемисионната зона средно между 1000 и 1500 автомобила на ден навлизат в зоната. Изпратени са около 1100 уведомления, а до момента са връчени 63 акта“, посочи зам.-кметът.

          Малкият градски ринг, за който важи забрана за автомобили от първа и втора екогрупа, обхваща пространството между бул. „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

          Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет

          Големият градски ринг, в който е забранено движението на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е ограничен от бул. „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „Пейо Яворов“, „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, „Люба Величкова“, „Сребърна“, „Хенрик Ибсен“, „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

          От 1 януари 2026 г. влиза в сила и нискоемисионната зона за битово отопление. Забраната за използване на печки на дърва и въглища ще важи за девет столични района – „Средец“, „Красно село“, „Изгрев“, „Илинден“, „Студентски“, „Оборище“, „Възраждане“, „Лозенец“ и „Триадица“, в сгради с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа.

          „Битовото отопление е най-големият замърсител на въздуха – общо 56% от замърсяването, а през зимата до 80% от превишенията на фините прахови частици се дължат именно на него“, напомни Бобчева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Евростат: България е сред страните с най-пренаселени жилища в ЕС

          Георги Петров -
          България е на трето място в Европейския съюз по дял на населението, живеещо в пренаселени жилища през 2024 г. Това показват най-новите данни на...
          Правосъдие

          Официално: Назначиха новия разследващ главния прокурор

          Никола Павлов -
          Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Антон Урумов – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „прокурор“ във Върховната касационна прокуратура. Урумов е определен...
          Крими

          Пиян и без книжка: Тежка катастрофа край Севлиево отне човешки живот

          Георги Петров -
          Неправоспособен водач с 2,74 промила алкохол в кръвта предизвика тежка катастрофа на пътя между село Богатово и град Севлиево. В резултат на инцидента е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions