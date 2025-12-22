НА ЖИВО
          AI камери хванаха хиляди нарушители в Атина за дни

          тол камери
          Снимак: БГНЕС
          Камери с изкуствен интелект, инсталирани пилотно на осем рискови локации в гръцката столица Атина, са отчели стотици нарушения само в рамките на четири дни. Данните бяха оповестени от агенция АНА-МПА.

          Устройствата са монтирани във вторник, а до петък камерата на натоварения булевард „Сингру“ е засекла над 1000 нарушения. Най-честите са използване на мобилен телефон по време на шофиране и движение без предпазен колан. Регистрирани са и над 800 случая на превишена скорост, както и стотици преминавания на червен сигнал.

          Камерите са част от проект на Министерството на цифровото управление на Гърция и предстои да бъдат свързани с информационната система на пътната полиция.

          Министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу подчерта, че целта на новата система не е масово санкциониране, а превенция и промяна в поведението на водачите. По думите му камерите са умишлено добре видими именно с тази цел.

          В рамките на проекта се предвижда инсталирането на общо 2500 камери в цялата страна – 2000 стационарни и още 500, разположени в автобуси на градския транспорт, които ще следят за нарушения в бус лентите.

