Алберт Попов не успя да стигне до топ 20 в слалома

Алберт Попов завърши на 23-та позиция в слалома в Алта Бадия – кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини.
Българинът записа време от 1:46.10 – на 1.60 секунди от победителя Атле Лий МакГрат. Норвежецът даде време от 1:44.50 и постигна първата си победа за сезона.
Втори завърши водачът след първия манш Клеман Ноел. Той допусна леки неточности във втория и в последния сектор на спускането.
Топ 3 затвори швейцарецът Лоик Меяр. След него се наредиха Тимон Хаугън и Лукас Пиньеро Бротен.
