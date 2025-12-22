НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Алберт Попов не успя да стигне до топ 20 в слалома

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Алберт Попов завърши на 23-та позиция в слалома в Алта Бадия – кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

          - Реклама -

          Българинът записа време от 1:46.10 – на 1.60 секунди от победителя Атле Лий МакГрат. Норвежецът даде време от 1:44.50 и постигна първата си победа за сезона.

          Втори завърши водачът след първия манш Клеман Ноел. Той допусна леки неточности във втория и в последния сектор на спускането.

          Топ 3 затвори швейцарецът Лоик Меяр. След него се наредиха Тимон Хаугън и Лукас Пиньеро Бротен.

          Алберт Попов завърши на 23-та позиция в слалома в Алта Бадия – кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

          - Реклама -

          Българинът записа време от 1:46.10 – на 1.60 секунди от победителя Атле Лий МакГрат. Норвежецът даде време от 1:44.50 и постигна първата си победа за сезона.

          Втори завърши водачът след първия манш Клеман Ноел. Той допусна леки неточности във втория и в последния сектор на спускането.

          Топ 3 затвори швейцарецът Лоик Меяр. След него се наредиха Тимон Хаугън и Лукас Пиньеро Бротен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА събра десетки легенди на коледен обяд

          Николай Минчев -
          Днес ЦСКА организира традиционния коледен обяд за ветераните на клуба във Военния клуб в столицата. На празничното събитие се събраха няколко поколения футболисти, треньори...
          Футбол

          Георги Илиев: Освен за Купата, ЦСКА не може да се бори за друго през тази година

          Николай Минчев -
          Бившият ръководител в ЦСКА - Георги Илиев – Майкъла, се изказа ласкаво във връзка със свършената работа в клуба през последните месеци. Той похвали...
          Други

          Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

          Никола Павлов -
          Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст. Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions