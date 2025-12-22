Алберт Попов не успя да стигне до топ 20 в слалома

Алберт Попов завърши на 23-та позиция в слалома в Алта Бадия – кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Българинът записа време от 1:46.10 – на 1.60 секунди от победителя Атле Лий МакГрат. Норвежецът даде време от 1:44.50 и постигна първата си победа за сезона.

Втори завърши водачът след първия манш Клеман Ноел. Той допусна леки неточности във втория и в последния сектор на спускането.

Топ 3 затвори швейцарецът Лоик Меяр. След него се наредиха Тимон Хаугън и Лукас Пиньеро Бротен.