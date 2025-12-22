Андрей Чорбанов с първи коментар, след като напусна ИТН

„Качеството ми на живот от десетилетия зависи не от парите, които получавам, а от средата, в която живея и работя.“ Това написа във Фейсбук Андрей Чорбанов, след като в петък напусна парламентарната група на Има такъв народ.

По думите му още след сформирането на правителството е заявил, че последният ден на този парламент ще бъде и последният му ден в ИТН. Той определя избора на ръководството като „абсолютно несъгласие“, което влиза в противоречие с поетите пред избирателите ангажименти за по-добра образователна система, по-високи стандарти, финансиране и реформи.

Чорбанов посочва, че неприемането на държавния бюджет за 2026 г., както и блокирането на Закона за училищното и предучилищното образование, по който е работено седем месеца, са били решаващи за позицията му.

„Това беше абсолютно безотговорно и недържавно като проява. За мен отговорното поведение предполага гласуване на държавния бюджет, след като си управлявал през годината“, пише той.

Той подчертава, че работата в сферата на науката и образованието е неговият единствен приоритет в Народното събрание и я определя като надпартийна кауза, която не трябва да бъде подчинявана на политически уклони и пропаганда. Чорбанов допълва, че до последно се е надявал програмата на ИТН да остане вярна на заявеното в нея, че образованието и науката са най-важният приоритет за развитието на държавата.

Решението му да не напусне парламента е мотивирано от опасенията, че на негово място ще влезе човек, който безусловно ще подкрепя процеси, неприемливи за избирателите на партията. Той категорично отхвърля твърденията, че остава народен представител заради възнаграждението.