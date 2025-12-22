Ангел Живков: Важното е младите хора да знаят, че могат да изкарват хляба си в България

„Важното е младите хора да знаят, че могат да изкарват хляба си в България по достоен и честен начин.

Това каза директорът на ПГ МСС „Пейо Яворов“ в град Гоце Делчев Ангел Живков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Директорът представи в студиото шестима младежи от неговото учебно заведение като разказа по малко за всеки един от тях и специалността, която е избрал.

Живков обясни, че неговите ученици имат силен афинитет към развитието на изкуствения интелект и начина, по който той може да се използва, за да ни е полезен.

Беше коментирано и това, че медиите често се интересуват далеч повече от политиката, отколкото от образованието.