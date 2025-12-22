НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Ангел Живков: Важното е младите хора да знаят, че могат да изкарват хляба си в България

          0
          0
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Важното е младите хора да знаят, че могат да изкарват хляба си в България по достоен и честен начин.

          Това каза директорът на ПГ МСС „Пейо Яворов“ в град Гоце Делчев Ангел Живков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Директорът представи в студиото шестима младежи от неговото учебно заведение като разказа по малко за всеки един от тях и специалността, която е избрал.

          Живков обясни, че неговите ученици имат силен афинитет към развитието на изкуствения интелект и начина, по който той може да се използва, за да ни е полезен.

          Беше коментирано и това, че медиите често се интересуват далеч повече от политиката, отколкото от образованието.

          „Политиците винаги са били на мода, но вече в продължение на 36 години аз виждам каква е принадената им стойност, но тези млади хора не я виждат“, каза още гостът.

          „Важното е младите хора да знаят, че могат да изкарват хляба си в България по достоен и честен начин.

          Това каза директорът на ПГ МСС „Пейо Яворов“ в град Гоце Делчев Ангел Живков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Директорът представи в студиото шестима младежи от неговото учебно заведение като разказа по малко за всеки един от тях и специалността, която е избрал.

          Живков обясни, че неговите ученици имат силен афинитет към развитието на изкуствения интелект и начина, по който той може да се използва, за да ни е полезен.

          Беше коментирано и това, че медиите често се интересуват далеч повече от политиката, отколкото от образованието.

          „Политиците винаги са били на мода, но вече в продължение на 36 години аз виждам каква е принадената им стойност, но тези млади хора не я виждат“, каза още гостът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Андрей Чорбанов с първи коментар, след като напусна ИТН

          Никола Павлов -
          „Качеството ми на живот от десетилетия зависи не от парите, които получавам, а от средата, в която живея и работя.“ Това написа във Фейсбук...
          Политика

          Красимир Каракачанов: Очаквам следващата предизборна кампания да е най-мръсната в историята на страната

          Златина Петкова -
          "Очаквам следващата предизборна кампания да е най-мръсната в историята на страната." Това каза председателят на ПП ВМРО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването "Делници"...
          Култура

          Владислав Славов: В празничната програма на „Евроком“ ще участват най-добрите български изпълнители

          Златина Петкова -
          "В празничната програма на "Евроком" ще участват най-добрите български изпълнители. Започваме на 25-и в 21:00 часа. Зрителите ще могат да се насладят на изпълненията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions